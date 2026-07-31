Logo

Dragan Boškan tri decenije u uniformi: "Čast je služiti Republici Srpskoj"

Autor:

Marija Milanović
31.07.2026 11:21

Komentari:

0
Драган Бошкан командир Жандармерије
Foto: ATV

Biti dio Žandarmerije Republike Srpske, posao je o čijim rizicima i posvećenosti znaju oni koji su njen dio, a tek oni koji su na čelu. Tako i komandir Dragan Boškan, čovjek koji je život posvetio čuvanju Republike Srpske i njenog stanovništva.

Komandir jedinice za Žandarmeriju, Dragan Boškan povodom obilježavanja godišnjice osnivanja Žandarmerije, dobio je zahvalnicu, a koju mu je uručio ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, Željko Budimir.

„Prvo da se zahvalim komandi Žandarmerije i rukovodstvu Ministarstva unutrašnjih poslova na ukazanom povjerenju i ovom priznanju i dodjeli ovog značajnog priznanja. Ja sam trideset godina u Ministarstvu unutrašnjih poslova, od toga sa ponosom ističem 26 kao komandir jedinice za podršku, a sada komandir Žandarmerije“, kazao je Komandir jedinice za Žandarmeriju, Dragan Boškan.

Žandarmerija Republike Srpske

Kako on navodi, posao je izazovan, ali ga krase stvari poput timskog rada, timskog duha, vojničke discipline, fizičke spreme i konstantne obuke.

„Služi mi na ponos i čast što sam lužio narodu Republike Srpske i Republici Srpskoj. Kao dokaz toga je činjenica da moje dvoje djece idu mojim stopama. Jedan dječak mi radi kao pripravnik, dok je drugi polaznik Policijske akademije“, rekao je Boškan.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Dragan Boškan

Žandarmerija Republike Srpske

Republika Srpska

MUP Republike Srpske

Komentari (0)

Pročitajte više

Жандармерија обиљежила 7 година постојања у Залужанима

Republika Srpska

Žandarmerija MUP-a Srpske obilježava sedam godina postojanja

3 h

0
Жељко Будимир

Republika Srpska

"Čuvari reda i poretka, Žandarmerija postala jedan od oslonaca MUP-a Srpske"

3 h

9
Славиша Трифковић

Republika Srpska

Trifković: Žandarmerija će i u budućnosti biti oslonac MUP-u Republike Srpske

4 h

0

Više iz rubrike

Жељко Будимир

Republika Srpska

"Čuvari reda i poretka, Žandarmerija postala jedan od oslonaca MUP-a Srpske"

3 h

9
Жандармерија обиљежила 7 година постојања у Залужанима

Republika Srpska

Žandarmerija MUP-a Srpske obilježava sedam godina postojanja

3 h

0
Изостанак правде за српске жртве "Олује" отворио врата неофашизму у Хрватској

Republika Srpska

Izostanak pravde za srpske žrtve "Oluje" otvorio vrata neofašizmu u Hrvatskoj

4 h

1
Славиша Трифковић

Republika Srpska

Trifković: Žandarmerija će i u budućnosti biti oslonac MUP-u Republike Srpske

4 h

0

  • Najnovije

14

35

Nova strategija za kontrolu visokog pritiska

14

35

Ministarstvo rada: Pri visokim temperaturama izbjegavati rad u najtoplijem dijelu dana

14

16

Predložen pritvor Đini i Jovanićevoj, osumnjičenima da su ženu i dijete držali zatočene u stanu

14

14

Dodik: Elfeta Veseli trebalo bi da je na nekom drugom svijetu, a ne da šeta po Ilidži

14

08

Šakal izujedao djevojčicu (4)

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima