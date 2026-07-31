Dragan Boškan tri decenije u uniformi: "Čast je služiti Republici Srpskoj"

Biti dio Žandarmerije Republike Srpske, posao je o čijim rizicima i posvećenosti znaju oni koji su njen dio, a tek oni koji su na čelu. Tako i komandir Dragan Boškan, čovjek koji je život posvetio čuvanju Republike Srpske i njenog stanovništva.

Komandir jedinice za Žandarmeriju, Dragan Boškan povodom obilježavanja godišnjice osnivanja Žandarmerije, dobio je zahvalnicu, a koju mu je uručio ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, Željko Budimir.

„Prvo da se zahvalim komandi Žandarmerije i rukovodstvu Ministarstva unutrašnjih poslova na ukazanom povjerenju i ovom priznanju i dodjeli ovog značajnog priznanja. Ja sam trideset godina u Ministarstvu unutrašnjih poslova, od toga sa ponosom ističem 26 kao komandir jedinice za podršku, a sada komandir Žandarmerije“, kazao je Komandir jedinice za Žandarmeriju, Dragan Boškan.

Žandarmerija Republike Srpske

Kako on navodi, posao je izazovan, ali ga krase stvari poput timskog rada, timskog duha, vojničke discipline, fizičke spreme i konstantne obuke.

„Služi mi na ponos i čast što sam lužio narodu Republike Srpske i Republici Srpskoj. Kao dokaz toga je činjenica da moje dvoje djece idu mojim stopama. Jedan dječak mi radi kao pripravnik, dok je drugi polaznik Policijske akademije“, rekao je Boškan.