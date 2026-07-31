Gdje je nestala obećana zemlja? Broj nezaposlenih u Njemačkoj ponovo premašio tri miliona

Broj nezaposlenih u Njemačkoj značajno je porastao u julu i ponovo premašio granicu od tri miliona, saopštila je u petak Savezna agencija za rad sa sjedištem u Nirnbergu.

Prema zvaničnim podacima, u julu je registrovano 3,007 miliona nezaposlenih, što je za 71.000 više u odnosu na jun, odnosno za 28.000 više u poređenju sa istim periodom prošle godine, prenosi Handelsblat.

Stopa nezaposlenosti u Njemačkoj porasla je za 0,2 procentna poena i sada iznosi 6,4 odsto, dodaje se u saopštenju.

Prema riječima člana uprave Savezne agencije za rad Danijela Tercenbaha, rast nezaposlenosti u julu uglavnom je posljedica sezonskih faktora, ali se nastavlja i slaba kretanja na tržištu rada koja traju već nekoliko mjeseci.

U Njemačkoj tokom jula broj nezaposlenih tradicionalno raste zbog početka ljetnje pauze.

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Mnogi mladi po završetku školovanja ili stručnog osposobljavanja privremeno ostaju bez posla, pojedini ugovori o radu ističu krajem kvartala, dok poslodavci često odlažu novo zapošljavanje do završetka godišnjih odmora.

Granica od tri miliona nezaposlenih posljednji put je premašena u aprilu, kada je u Njemačkoj bilo registrovano oko 3,008 miliona ljudi bez zaposlenja.

(telegraf)