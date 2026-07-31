Tramp kaže da je postignut dogovor o razoružavanju Hamasa

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je da su razgovori posrednika i lidera Hamasa, održani u četvrtak u Kairu, rezultirali sporazumom o faznom razoružavanju u Gazi. Međutim, zvaničnik Hamasa opisao je dokument kao nacrt, dok su američki zvaničnici naveli da Izrael sumnja da će palestinska militantna grupa predati oružje.

„Odbor za mir (Board of Peace) danas je postigao istorijski sporazum o potpunom razoružavanju Hamasa i svih drugih oružanih grupa u Gazi“, napisao je Tramp na društvenim mrežama, dodajući da će razoružavanje biti sprovedeno u fazama.

„Ovo je veliki korak ka trajnom miru i bezbjednosti“, naveo je Tramp.

Prema njegovim riječima, sporazum predstavlja ključni korak ka tome da Gazom upravlja nova palestinska vlada, koja će blisko sarađivati sa Odborom za mir.

„Istovremeno, Izrael će dobiti bezbjednost koju zaslužuje, a Gaza više neće biti korišćena kao baza za terorističke napade“, dodao je američki predsjednik.

Izraelska ambasada u Vašingtonu nije odmah odgovorila na zahtjev da prokomentariše Trampovu objavu.

Izvor iz Hamasa rekao je Rojtersu da je „nacrtom sporazuma“ predviđeno da teško naoružanje bude uskladišteno i stavljeno pod kontrolu palestinske administracije, ali da ne može biti predato Izraelu.

„Nećemo preduzeti nikakve korake u vezi sa razoružavanjem prije nego što se Izrael povuče iz Pojasa Gaze“, rekao je za Al Džaziru Gazi Hamad, član pregovaračkog tima Hamasa.

Američki zvaničnik izjavio je novinarima u četvrtak da je Izrael „veoma skeptičan da će se Hamas razoružati“.

„Veoma smo uvjereni da će poštovati sporazum. Ukoliko to ne učine, predsjednik Tramp će, naravno, biti veoma razočaran“, dodao je zvaničnik.

Otvoreno je i pitanje koliko će proces razoružavanja trajati. Predstavnik Odbora za mir procijenio je da bi bilo potrebno od 200 do 320 dana, ali je američki zvaničnik umanjio značaj tog vremenskog okvira.

Izraelski zvaničnik, koji je želio da ostane anoniman, rekao je prije Trampove objave da je Izrael odbacio jedan prijedlog.

„Izrael zahtijeva potpuno razoružavanje Hamasa, uključujući uklanjanje oružja iz Gaze i potpunu demilitarizaciju Pojasa, kao preduslov za bilo kakav proces“, rekao je on ranije u četvrtak.

„Dokument od 15 tačaka ne pruža zadovoljavajući odgovor na te zahtjeve i Izrael je prenio svoje primjedbe“, dodao je izraelski zvaničnik.

Izraelski napadi prethodno su usmrtili najmanje šest Palestinaca u Gazi, među kojima je bilo i dvoje djece, saopštili su medicinski izvori.

Plan za razoružavanje Hamasa

Lideri Hamasa razgovarali su sa posrednicima iz Egipta, Katara i Turske o drugoj fazi Trampovog plana za Gazu, koji im je predstavio Odbor za mir.

Tramp je osnovao Odbor kako bi nadgledao plan za okončanje rata u Gazi i obnovu razorene palestinske teritorije. Imenovao je članove Odbora, postavio sebe za predsjedavajućeg i prošle godine saopštio da će to tijelo nadgledati privremenu upravu u Gazi.

„Pred nama je obnovljena Gaza kojom upravljaju Palestinci, koja živi u miru sa Izraelom i ima političku perspektivu za postizanje značajnog rješenja izraelsko-palestinskog sukoba“, naveo je u saopštenju Trampov izaslanik Odbora za mir za Gazu Nikolaj Mladenov.

Zvaničnici uključeni u razgovore iznijeli su malo detalja o planovima za obnovu Gaze.

Planom je predviđeno i značajno povećanje isporuka humanitarne pomoći, uspostavljanje civilne palestinske administracije, povlačenje izraelskih snaga iz Gaze i raspoređivanje međunarodnih snaga koje bi pomogle u održavanju bezbjednosti.

Predaja oružja moguća prepreka

Stanje na terenu u Gazi i dalje je daleko od ciljeva predviđenih sporazumom.

Hamas traži da se Izrael obaveže na okončanje napada na Gazu i povlačenje svojih snaga.

Još nije jasno šta će biti sa lakim i ličnim naoružanjem, niti da li će novi stav Hamasa prihvatiti Izrael i Odbor za mir.

Plan obuhvata uništavanje tunela, skladišta oružja i postrojenja za proizvodnju naoružanja, rekao je diplomata uključen u razgovore. On je dodao da, nakon završetka procesa, u Gazi više ne bi trebalo da postoji militantna infrastruktura.

„Ovo zapravo nije sporazum zasnovan na povjerenju“, rekao je američki zvaničnik, opisujući ga kao „sporazum zasnovan na ispunjavanju uslova“.

Izraelska vojska nastavila je da širi područje Gaze pod svojom vojnom kontrolom, dok je premijer Benjamin Netanjahu rekao da Izrael namjerava da kontrolu proširi na 70 odsto enklave.

I dalje nije poznato koliko bi pripadnika bilo na raspolaganju za raspoređivanje u okviru planiranih Međunarodnih stabilizacionih snaga (International Stabilization Force), kao ni da li će se izraelske trupe povući iz Gaze.