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Hamas tvrdi da je postignut dogovor o okončanju sukoba sa Izraelom

31.07.2026 07:18

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Наоружани палестински милитанти из Хамаса и Исламског џихада окупили су се поред молитве за Рамазански бајрам у граду Гази, петак, 20. март 2026.
Foto: Tanjug/AP/Abdel Kareem Hana

Visoki zvaničnici Hamasa saopštili su danas da je postignut sporazum o okončanju sukoba sa Izraelom, nakon što je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp rekao da je ta palestinska militantna grupa spremna da se razoruža.

Dvojica visokih zvaničnika Hamasa, koji su govorili pod uslovom anonimnosti za AFP, a što je prenio Tajms of Izrael, naveli su da sporazum obuhvata pitanja vezana za arsenal pokreta, kao i postepeno povlačenje izraelskih snaga iz Pojasa Gaze.

- Postignut je sporazum o pitanju oružja. Takođe, dogovoreno je i postepeno povlačenje izraelskih snaga iz Pojasa Gaze - rekao je jedan od zvaničnika, dodajući da Hamas sada očekuje od posrednika i Odbora za mir da obezbijede sprovođenje dogovorenih uslova od strane Izraela.

Prema riječima jednog od visokih zvaničnika, Palestinski tehnokratski komitet, koji je Odbor za mir formirao radi upravljanja Gazom, biće zadužen za nadzor procesa katalogizacije i skladištenja Hamasovog naoružanja u skladu sa postignutim sporazumom, prenosi Tanjug.

- Nacionalni komitet za upravljanje Gazom upravljaće i sprovoditi katalogizaciju i skladištenje oružja prema dogovorenom rasporedu - rekao je zvaničnik.

Kako je dodao, Nacionalni komitet biće jedino tijelo ovlašćeno da posjeduje, skladišti i kontroliše oružje u Pojasu Gaze.

Tramp je rekao da je Odbor za mir postigao sporazum o razoružanju Hamasa i ostalih naoružanih grupa u Gazi.

- Danas je Odbor za mir postigao istorijski sporazum o potpunom razoružavanju Hamasa i svih ostalih naoružanih grupa u Gazi. Ovo je monumentalni korak ka trajnom miru i bezbjednosti - rekao je Tramp u objavi na društvenoj mreži Iks.

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Tagovi :

Hamas

Izrael

primirje

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