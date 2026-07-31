Broj poginulih u Japanu porastao na 35

Broj poginulih u zemljotresu u japanskoj prefekturi Kumamoto porastao je na 35, saopštile su lokalne vlasti.

RIA Novosti piše da se istražuje još jedan smrtni slučaj koji bi mogao biti povezan sa zemljotresom.

Prema najnovijim podacima, 21 lice zadobilo je lakše povrede, 48 povrede srednje težine, dok je šestoro ljudi teže povrijeđeno. Ljekari utvrđuju stepen povreda kod još 16 ljudi.

Zemljotres magnitude 7,1 stepen po Rihterovoj skali dogodio se u utorak, 28. jula, prenosi Srna.