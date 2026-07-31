Bukte požari na Kritu, najteže u Retimnu, pred Španijom tri teška dana

Požari su i trećeg dana zahvatili više područja Grčke, a najteža situacija je u južnom Retimnu na Kritu.

Šumski požar izbio je i na Peloponezu. Borba sa vatrenom stihijom vodi se i u drugim dijelovima Evrope, a na hiljade ljudi je evakuisano. Pred Španijom su, prema upozorenjima vlasti, tri teška dana, dok u Francuskoj postoji opasnost od izbijanja novih žarišta.

Više od 200 vatrogasaca gasi požar na Kritu. Najteža situacija je u južnom Retimnu, jednom od omiljenih ljetovališta za srpske turiste, gdje vatrogasci uz podršku brojnih snaga pokušavaju da obuzdaju glavni front u oblasti Agija Paraskevi, dok je novi požar izbio u Arkadiji.

Prema informacijama iz Koordinacionog centra, gašenje požara u Retimnu otežavaju jaki vjetrovi i nepristupačan teren, zbog čega dolazi do stalnih ponovnih izbijanja vatre i njenog širenja.

Na terenu su raspoređene brojne vatrogasne ekipe iz čitavog regiona Krita, uključujući pješadijske jedinice i pripadnike specijalnih vatrogasnih timova, koje uz podršku mehanizacije sa kopna pokušavaju da stave požar pod kontrolu.

U gašenju učestvuju i stanovnici pogođenih sela, volonteri, kao i cisterne sa vodom i građevinske mašine lokalnih samouprava iz Agios Vasiliosa, Amarija, Retimna i južnih dijelova Irakliona.

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Kako prenosi „Prototema“, i požar na Parosu ponovo se razbuktava.

Zbog veoma visokog rizika od izbijanja novih požara, vlasti su uvele privremenu zabranu saobraćaja i boravka građana u pojedinim šumskim područjima Patrasa.

Zabrana važi od 21.00 do 6.00 časova i odnosi se na više šumskih puteva i zaštićenih zona. Od nje su izuzeti stalni stanovnici, zaposleni, vlasnici zemljišta, stočari i osobe koje koriste glavne putne pravce.

Novi požar izbio je u šumskom području Falaisija, u opštini Megalopolis u Arkadiji.

Prema podacima vatrogasne službe, požar je prijavljen oko 23.10 časova, a na terenu je angažovano 48 vatrogasaca, tri pješadijske jedinice i 12 vatrogasnih vozila.

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Šumski požari koji su izbili u drugim dijelovima Evrope – Španiji, Francuskoj, Portugaliji, Turskoj i Njemačkoj – i dalje haraju. Na hiljade građana je evakuisano. Jaki vjetrovi otežavaju gašenje, u kojem učestvuju i srpski vatrogasci, kao i helikopter „Superpuma“.

Žarište požara u Španiji i dalje je u pokrajini Zamori, na sjeverozapadu zemlje. Zvaničnici upozoravaju na nova izbijanja požara u tom području, a izdat je nalog za evakuaciju šest gradova. Ministar unutrašnjih poslova upozorio je da zemlju očekuju naredna tri teška dana.

„Niko ništa ne čini, ovdje je premalo vatrogasaca. Trebalo bi da ih bude više jer je ovo zaštićena prirodna oblast, rezervat biosfere“, rekao je Havijer Bartolome iz Formariza.

„Bojimo se za našu imovinu, selo, kamp, za sve ovdje. Svi smo evakuisani, vlada osjećaj bespomoćnosti i uznemirenosti“, rekla je vlasnica restorana Marija Konde.

Tamo gdje je vatra ugašena, vlasti su dozvolile povratak stanovništva.

„Ponovo smo u svojim kućama. Hitno smo se evakuisali jer se vatra širila cijelom oblašću“, rekla je Marija Himenez, koja se vratila u Leon.

I u Francuskoj se nastavlja borba sa požarima, posebno na jugozapadu zemlje, ali slabiji vjetar olakšava posao vatrogascima. U devet gradova stanovnici mogu da se vrate kućama. Do sada je uništeno 42.000 hektara zemlje, a oko 220.000 Francuza moralo je da napusti svoje domove.

„Trenutno su se vremenski uslovi malo poboljšali, veća je vlažnost, vjetar je slabiji, ali realnost je takva da je rizik od novih požara i dalje veoma visok jer vlada velika suša. Samo u jednom trenutku gasili smo 26 požara, ali svaki od njih može brzo da se proširi i postane veoma intenzivan“, istakao je ministar policije Loran Nunjez.

(RTS)