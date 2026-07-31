Uništeni podzemni tuneli koje je koristio Hezbolah

Autor:ATV redakcija
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Izraelske snage uništile su nekoliko podzemnih tunela na jugu Libana koje su, kako navode iz Tel Aviva, koristili militanti Hezbolaha, saopštile su vlasti Izraela.
U zajedničkom saopštenju premijera Izraela Benjamina Netanjahua i izraelskog ministra odbrane Izraela Kaca navedeno je da je za uništavanje tunela iskorišteno oko 700 tona eksploziva.
Prema navodima Netanjahua i Kaca, tuneli su se nalazili blizu ruševina zamka Bofor iz 12. vijeka, prenio je TASS.
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