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Uništeni podzemni tuneli koje je koristio Hezbolah

Autor:

ATV redakcija
31.07.2026 09:30

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Фатима Мокдад стоји међу рушевинама свог дома, који је уништен у израелском ваздушном нападу током рата Израела и Хезболаха. Она и њена породица и даље живе ту, користећи једину просторију која је остала нетакнута, у селу Фрун на југу Либана, у уторак, 21. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Hassan Ammar

Izraelske snage uništile su nekoliko podzemnih tunela na jugu Libana koje su, kako navode iz Tel Aviva, koristili militanti Hezbolaha, saopštile su vlasti Izraela.

U zajedničkom saopštenju premijera Izraela Benjamina Netanjahua i izraelskog ministra odbrane Izraela Kaca navedeno je da je za uništavanje tunela iskorišteno oko 700 tona eksploziva.

Prema navodima Netanjahua i Kaca, tuneli su se nalazili blizu ruševina zamka Bofor iz 12. vijeka, prenio je TASS.

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Hezbolah

Liban

Izrael

Sukob

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