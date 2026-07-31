Uništeni podzemni tuneli koje je koristio Hezbolah

Izraelske snage uništile su nekoliko podzemnih tunela na jugu Libana koje su, kako navode iz Tel Aviva, koristili militanti Hezbolaha, saopštile su vlasti Izraela.

U zajedničkom saopštenju premijera Izraela Benjamina Netanjahua i izraelskog ministra odbrane Izraela Kaca navedeno je da je za uništavanje tunela iskorišteno oko 700 tona eksploziva.

Prema navodima Netanjahua i Kaca, tuneli su se nalazili blizu ruševina zamka Bofor iz 12. vijeka, prenio je TASS.