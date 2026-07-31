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Španci odgovorili Italijanima: Očekujemo solidarnost, ne stranačku demagogiju

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ATV redakcija
31.07.2026 09:15

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Шпански министар спољних послова Хозе Мануел Албарес, са британским министром спољних послова Едом Милибандом, у палати Вијана у Мадриду, Шпанија, сриједа, 29. јул 2026.
Foto: Tanjug/AP/Leon Neal

Španski ministar spoljnih poslova, Evropske unije i saradnje Hose Manuel Albares saopštio je da je pozvao italijanskog ambasadora na razgovor nakon komentara šefa italijanske diplomatije Antonia Tajanija o suspenziji Šengenskog sporazuma sa Španijom.

Tajani je juče pozvao na suspenziju sporazuma zbog migrantske krize u španskoj eksklavi Seuti na sjeveru Afrike.

"Ova poruka je neprikladna ministru spoljnih poslova partnerske i prijateljske zemlje od koje očekujemo evropsku solidarnost, a ne stranačku demagogiju. Današnji događaji su povezani sa sudskom presudom i nemaju nikakve veze sa onim što piše u tvitu. Pozvao sam italijanskog ambasadora na razgovor sutra", napisao je Albares u objavi na Iksu.

Tajani je prethodno objavio da je "odluka vlade u Madridu da dodeli špansko, a time i evropsko, državljanstvo za više od 500.000 nelegalnih migranata duboko pogrešna" i da podstiče trgovina ljudima.

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Istovremeno, izvori iz kabineta italijanske premijerke Đorđe Meloni rekli su za Rojters da Vlada Italije razmatra suspenziju Šengenskog sporazuma sa Španijom.

Hiljade migranata pokušale su juče da preplivaju granicu između Maroka i španske eksklave Seute, zbog čega je španska vlada mobilisala vojne jedinice kako bi podržale preopterećenu Cilivnu gardu.

Prvi izvještaji ukazuju da se 18 ljudi udavilo pokušavajući da stignu do obale Seute tokom vrhunca takozvanog migracionog pritiska blizu južnog graničnog lukobrana kod Tarahala, koji razdvaja španski grad Seutu od Maroka.

Premijer Španije Pedro Sančez će danas otputovati u enklavu, u pratnji ministra unutrašnjih poslova Fernanda Grande-Marlaske.

(b92)

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Migrantska kriza u Seuti

Seuta

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