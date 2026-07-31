Kao zombi invazija: Španija šalje vojska zbog migranata

Španija šalje vojsku kako bi pojačala bezbjednost u svojoj sjevernoafričkoj enklavi Seuti, nakon što su hiljade migranata u četvrtak preplivale iz Maroka na tu teritoriju.

Najmanje 15 osoba utopilo se pokušavajući da stigne do Seute. Lokalne vlasti su već ranije zatražile pomoć Madrida zbog porasta broja pokušaja ilegalnih prelazaka, ali su u četvrtak nastale haotične scene nakon što je, po svemu sudeći, došlo do kolapsa granične kontrole.

Vrhovni sud Španije ovog mjeseca presudio je da migranti koji budu zaustavljeni na moru dok pokušavaju da stignu do Seute ili Melilje, druge španske enklave, ne mogu biti odmah vraćeni u Maroko.

Špansko Ministarstvo unutrašnjih poslova optužilo je mreže za krijumčarenje ljudi da tu presudu koriste kako bi „podstakle priliv migranata bez dokumenata“.

„Oružane snage će pojačati prisustvo Civilne garde u vršenju njenih ovlašćenja, kao i svih drugih aktivnosti neophodnih za održavanje bezbjednosti u gradu Seuti“, saopštilo je Ministarstvo.

Seuta, koja se nalazi na sjevernoj obali Maroka, od kopnenog dijela Španije odvojena je Gibraltarskim moreuzom i godinama predstavlja jednu od glavnih tačaka za migrante koji pokušavaju da stignu u Evropu.

Ceuta is paying the price for the Spanish Government’s massive regularisation, the failure to enforce EU return rules and its repeated delays in implementing the Migration Pact.



Sánchez has lost control of Spain’s external border and his failure is now a European problem.… pic.twitter.com/BSQOPjhos7 — Dolors Montserrat (@DolorsMM) July 30, 2026

Proboj granice podstakao je i reakciju Italije, čija je Vlada saopštila da razmatra „vanredne mjere“, uključujući i mogućnost suspenzije režima otvorenih granica između Italije i Španije u okviru Šengenskog prostora.

Broj migranata koji su pokušavali da uđu u Seutu rastao je nekoliko dana.

U četvrtak su hiljade ljudi klizile niz betonske nasipe i ulazile u more kako bi preplivale oko mola koji označava granicu.

Na španskoj strani plaže su ubrzo bile prekrivene gumenim šlaufima i perajama. Dok su neki migranti slavili dolazak, više od deset njih izgubilo je život pokušavajući da dopliva do obale.

Još nije poznato šta je izazvalo ovaj nagli talas ilegalnih prelazaka iz Maroka, niti koliko su marokanske vlasti pokušale da ih spriječe. U jednom trenutku jedan španski zvaničnik izjavio je da je granična kontrola potpuno zakazala.

Španski premijer Pedro Sančez trebalo bi u petak da posjeti Seutu i poručio je da će situacija biti normalizovana u najkraćem roku.

Prihvatni centri za migrante su prepuni, a lokalne vlasti optužuju Madrid da je presporo reagovao.

Lider Seute Huan Hesus Vivas upozorio je da je priliv migranata preopteretio sve raspoložive resurse i pozvao špansku Vladu da hitno interveniše.

Kriza je izazvala i politički spor sa Italijom, gdje je premijerka Đorđa Meloni poručila da razmatra suspenziju režima otvorenih granica sa Španijom u okviru Šengena.

U objavi na društvenoj mreži Iks navela je da su snimci iz Seute „uznemirujući“ i da pokazuju kako „nekontrolisana ilegalna migracija predstavlja konkretnu prijetnju bezbjednosti evropskih granica“.

Njene izjave nadovezale su se na ranije komentare italijanskog ministra spoljnih poslova Antonija Tajanija.

Međutim, mnogi smatraju da bi takvu mjeru bilo veoma teško sprovesti.

Španski ministar spoljnih poslova Hose Manuel Albares optužio je Tajanija da pitanje migracija koristi u političke svrhe.

On je poručio da su takve izjave „neprimjerene“ za „partnersku i prijateljsku zemlju od koje očekujemo evropsku solidarnost, a ne stranačku demagogiju“.

Šengenski prostor obuhvata 29 evropskih država koje su ukinule kontrole na zajedničkim granicama.

Nije poznato koliko je tačno ljudi ušlo u Seutu. Španski mediji, pozivajući se na Rojters, navode da je riječ o između 2.000 i 3.000 migranata, ali Civilna garda još nije zvanično potvrdila te podatke.

España ha caído. Miles de inmigrantes del norte de África han tomado el sur del territorio español y están ingresando en manada.



Las imágenes son impactantes, parece una especie de invasión zombie en pleno siglo XXI. Muy grave. pic.twitter.com/0lH2LJBqBs — Agustín Antonetti (@agusantonetti) July 30, 2026

Kako su tenzije rasle, pojavili su se nepotvrđeni izvještaji o sukobima kasno u četvrtak.

U Fnideku, marokanskom gradu u blizini Seute, marokanske snage bezbjednosti koristile su vodene topove kako bi spriječile migrante da pređu granicu, ispričali su očevici za Rojters.

U Melilji, drugom španskom autonomnom gradu u sjevernoj Africi, snimci lokalnih medija i organizacija za zaštitu ljudskih prava ukazuju na sukobe na graničnom prelazu Beni Ansar.

Ovaj talas migracija podsjetio je na maj 2021. godine, kada je oko 8.000 ljudi u roku od nekoliko dana ušlo u Seutu, što je dodatno pogoršalo diplomatske odnose između Španije i Maroka.

Seuta i Melilja predstavljaju jedinu kopnenu granicu Evropske unije sa Afrikom, prenosi Bi Bi Si.

Španske vlasti su posljednjih godina značajno pojačale bezbjednost oko ovih enklava uvođenjem savremenijeg nadzora, jačanjem graničnih barijera i unapređenjem saradnje sa Marokom, ali migranti i dalje pokušavaju da pređu granicu.