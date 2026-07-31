Jedna greška koju skoro svi vozači prave može da ošteti kočnice

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Najčešće greške koje oštećuju kočione diskove poslije naglog kočenja.
Naglo kočenje pri velikim brzinama predstavlja veliko opterećenje za kočioni sistem, a jedna greška koju mnogi vozači prave nakon zaustavljanja može dovesti do deformacije kočionih diskova.
Kako piše Revija HAK, problemi se najčešće javljaju kod jeftinijih zamenskih (aftermarket) delova, koji mogu biti sasvim dovoljni za gradsku vožnju, ali ne podnose dobro ekstremna opterećenja, poput naglog kočenja na auto-putu.
Stručnjaci upozoravaju da nakon veoma snažnog kočenja ne bi trebalo držati papučicu kočnice pritisnutu dok vozilo miruje.
Ako je automobil zaustavljen na ravnoj podlozi, preporučuje se da se papučica kočnice otpusti, jer se usled visoke temperature kočione pločice mogu utisnuti u disk i izazvati njegovu deformaciju.
Auto-moto
Da li je korozija na disku kočnice razlog za brigu?
Još jedna greška je prolazak kroz duboke barice ili odlazak u auto-perionicu odmah nakon intenzivnog kočenja. Naglo hlađenje vrelih diskova može dovesti do njihovog krivljenja.
Stručnjaci takođe savetuju da se kočioni diskovi i pločice mijenjaju zajedno, da se prilikom ugradnje dobro očiste sve kontaktne površine i da se ne koriste najjeftiniji dijelovi sumnjivog kvaliteta.
Preporuka je da se biraju dijelovi sa homologacijom i OEM kvalitetom, uz savet servisera ili prodavca.
Na kočnicama ne treba štedeti, jer su one jedan od najvažnijih bezbjednosnih sistema na automobilu.
(b92)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Hronika
13 h0
Srbija
2 h0
Društvo
17 h0
Hronika
14 h0
Auto-moto
1 d0
Auto-moto
2 d0
Auto-moto
2 d0
Auto-moto
2 d0
Najnovije
10
41
10
36
10
23
10
22
10
21
Trenutno na programu