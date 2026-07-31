Logo

Jedna greška koju skoro svi vozači prave može da ošteti kočnice

Autor:

ATV redakcija
31.07.2026 08:41

Komentari:

0
Кочнице су уређај за успоравање или заустављање возила, зракоплова, строја, њихова покретнога дијела и слично.
Foto: pexels/Jae Park

Najčešće greške koje oštećuju kočione diskove poslije naglog kočenja.

Naglo kočenje pri velikim brzinama predstavlja veliko opterećenje za kočioni sistem, a jedna greška koju mnogi vozači prave nakon zaustavljanja može dovesti do deformacije kočionih diskova.

Kako piše Revija HAK, problemi se najčešće javljaju kod jeftinijih zamenskih (aftermarket) delova, koji mogu biti sasvim dovoljni za gradsku vožnju, ali ne podnose dobro ekstremna opterećenja, poput naglog kočenja na auto-putu.

Stručnjaci upozoravaju da nakon veoma snažnog kočenja ne bi trebalo držati papučicu kočnice pritisnutu dok vozilo miruje.

Ako je automobil zaustavljen na ravnoj podlozi, preporučuje se da se papučica kočnice otpusti, jer se usled visoke temperature kočione pločice mogu utisnuti u disk i izazvati njegovu deformaciju.

илу-гума-16062026

Auto-moto

Da li je korozija na disku kočnice razlog za brigu?

Još jedna greška je prolazak kroz duboke barice ili odlazak u auto-perionicu odmah nakon intenzivnog kočenja. Naglo hlađenje vrelih diskova može dovesti do njihovog krivljenja.

Stručnjaci takođe savetuju da se kočioni diskovi i pločice mijenjaju zajedno, da se prilikom ugradnje dobro očiste sve kontaktne površine i da se ne koriste najjeftiniji dijelovi sumnjivog kvaliteta.

Preporuka je da se biraju dijelovi sa homologacijom i OEM kvalitetom, uz savet servisera ili prodavca.

Na kočnicama ne treba štedeti, jer su one jedan od najvažnijih bezbjednosnih sistema na automobilu.

(b92)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Automobil

kočnice

Savjeti

Komentari (0)

Pročitajte više

Испао из аутомобила: Преминуо младић (28)

Hronika

Ispao iz automobila: Preminuo mladić (28)

13 h

0
мушкарац шпијунира крије се

Srbija

Policija hitno reagovala: Manijak vrebao iz automobila i spopadao djevojčice na ulici

2 h

0
Гужва на путу Коњиц-Јабланица, колона дуга 10 километара.

Društvo

Kolaps u ovom dijelu BiH: Kolona automobila duga 10 kilometara

17 h

0
Крв, пиштољ, ауто ограђен траком: Шта се дешава у Сарајеву

Hronika

Krv, pištolj, auto ograđen trakom: Šta se dešava u Sarajevu

14 h

0

Više iz rubrike

Лого ауто-компаније Нисан

Auto-moto

Oprez, ako vozite ovaj auto! Hitno se povlači zbog rizika od požara

1 d

0
Поправка аутомобила

Auto-moto

To se ne kvari: Mehaničar nahvalio jedan automobil

2 d

0
Аутомеханичар поправља ауто.

Auto-moto

Majstor savjetuje da prije puta obavezno uradite ovaj kratak pregled automobila

2 d

0
Мерцедес-Бенц (Mercedes-Benz) представља један од најпрепознатљивијих и најугледнијих светских бренда у аутомобилској индустрији, познат по производњи премијум возила, луксузних аутомобила, камиона, аутобуса и пословних возила.

Auto-moto

Mercedes povećao kvartalni profit, ali snizio prognoze za 2026. godinu

2 d

0

  • Najnovije

10

41

Podignuta vojska, na granici haos: Dvije su teorije za migrantski upad u enklavu

10

36

Izostanak pravde za srpske žrtve "Oluje" otvorio vrata neofašizmu u Hrvatskoj

10

23

Preminuo Vlatko Gilić

10

22

Španija procjenjuje da je 49.000 migranata prešlo u Seutu

10

21

Trifković: Žandarmerija će i u budućnosti biti oslonac MUP-u Republike Srpske

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima