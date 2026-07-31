Jedna greška koju skoro svi vozači prave može da ošteti kočnice

Naglo kočenje pri velikim brzinama predstavlja veliko opterećenje za kočioni sistem, a jedna greška koju mnogi vozači prave nakon zaustavljanja može dovesti do deformacije kočionih diskova.

Kako piše Revija HAK, problemi se najčešće javljaju kod jeftinijih zamenskih (aftermarket) delova, koji mogu biti sasvim dovoljni za gradsku vožnju, ali ne podnose dobro ekstremna opterećenja, poput naglog kočenja na auto-putu.

Stručnjaci upozoravaju da nakon veoma snažnog kočenja ne bi trebalo držati papučicu kočnice pritisnutu dok vozilo miruje.

Ako je automobil zaustavljen na ravnoj podlozi, preporučuje se da se papučica kočnice otpusti, jer se usled visoke temperature kočione pločice mogu utisnuti u disk i izazvati njegovu deformaciju.

Auto-moto Da li je korozija na disku kočnice razlog za brigu?

Još jedna greška je prolazak kroz duboke barice ili odlazak u auto-perionicu odmah nakon intenzivnog kočenja. Naglo hlađenje vrelih diskova može dovesti do njihovog krivljenja.

Stručnjaci takođe savetuju da se kočioni diskovi i pločice mijenjaju zajedno, da se prilikom ugradnje dobro očiste sve kontaktne površine i da se ne koriste najjeftiniji dijelovi sumnjivog kvaliteta.

Preporuka je da se biraju dijelovi sa homologacijom i OEM kvalitetom, uz savet servisera ili prodavca.

Na kočnicama ne treba štedeti, jer su one jedan od najvažnijih bezbjednosnih sistema na automobilu.

(b92)