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Policija hitno reagovala: Manijak vrebao iz automobila i spopadao djevojčice na ulici

Autor:

ATV redakcija
31.07.2026 08:28

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мушкарац шпијунира крије се
Foto: Pexel/ Nadin Sh

Policija u Staroj Pazovi podnijeće krivičnu prijavu protiv M. B. (37) zbog sumnje da je počinio krivično djelo polno uznemiravanje.

Kako navode iz policije, sumnja se da je on, neprimjerno dodirivao maloljetnice, polno ih uznemiravao, prolazeći pored njih u svom automobilu.

Podsjetimo, prije nekoliko dana leskovačka policija uhapsila je muškarca (64) zbog sumnje da je takođe izvršio krivično djelo polno uznemiravanje nad trinaestogodišnjom djevojčicom, piše Blic.

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Stara Pazova

seksualni manijak

Hitna pomoć

Policija

pedofil

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