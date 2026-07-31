Hrvatska: Obustavljena intenzivna potraga za Austrijancem nestalim u moru kod Šolte

Komentari:0
U Hrvatskoj je obustavljena višednevna koordinirana akcija traganja i spašavanja za austrijskim državljaninom, koji je nestao u moru 26. jula kod Šolte.
Potraga će biti nastavljena u okviru redovnih aktivnosti nadzora pomorskog saobraćaja, saopšteno je iz Ministarstva mora, saobraćaja i infrastrukture.
Odluku o obustavljanju intenzivne potrage usaglasila je juče Uprava sigurnosti plovidbe.
(Tanjug)
Region
12 h0
Region
12 h0
Region
14 h0
Region
15 h0
Najnovije
10
41
10
36
10
23
10
22
10
21
Trenutno na programu