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Hrvatska: Obustavljena intenzivna potraga za Austrijancem nestalim u moru kod Šolte

31.07.2026 09:24

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Хрватска: Обустављена интензивна потрага за Аустријанцем несталим у мору код Шолте
Foto: Pexel/Eugenia Sol

U Hrvatskoj je obustavljena višednevna koordinirana akcija traganja i spašavanja za austrijskim državljaninom, koji je nestao u moru 26. jula kod Šolte.

Potraga će biti nastavljena u okviru redovnih aktivnosti nadzora pomorskog saobraćaja, saopšteno je iz Ministarstva mora, saobraćaja i infrastrukture.

Odluku o obustavljanju intenzivne potrage usaglasila je juče Uprava sigurnosti plovidbe.

(Tanjug)

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