Španija procjenjuje da je 49.000 migranata prešlo u Seutu

Španski premijer Pedro Sančez planirao je da u petak otputuje u Seutu, špansku enklavu na sjeveru Afrike, nakon što su desetine hiljada neregistrovanih migranata tokom noći prešle granicu.

Španija je poslala vojsku u Seutu kako bi pružila podršku Civilnoj gardi i pomogla u održavanju bezbjednosti, nakon što su talasi migranata iz Maroka zaobišli graničnu ogradu i ušli na špansku teritoriju. Mnogi od njih doplivali su do enklave morem.

Ulazak migranata iz Maroka u Seutu

Špansko Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je u petak da je, prema njihovim procjenama, tokom prethodna 24 časa u Seutu ušlo oko 49.000 migranata.

Najmanje 18 ljudi poginulo je pokušavajući da stigne do grada, rekao je portparol Ministarstva.

„Situacija je haotična“

Rašid Sbihi, predsjednik lokalnog udruženja radnika koje predstavlja pripadnike Civilne garde, opisao je situaciju kao „ozbiljnu humanitarnu krizu“.

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„Ljudi i dalje pristižu. Pojačanja koja su stigla uglavnom pomažu povrijeđenima i učestvuju u drugim humanitarnim aktivnostima“, rekao je Sbihi.

Zbog nedostatka smještajnih kapaciteta, hiljade migranata, među kojima su i djeca bez pratnje, spavale su u parkovima i na trotoarima, dok su drugi besciljno lutali ulicama.

„Situacija je haotična“, dodao je Sbihi.

Među 18 poginulih mnogi su se utopili, dok su neki stradali u stampedu prilikom pokušaja prelaska ograde na lukobranu kod plaže Tarahal, naveo je on.

Migracije iz Maroka prema Seuti i Melilji, dvjema španskim teritorijama na sjeveru Afrike, već dugo predstavljaju osjetljivo pitanje u odnosima dvije zemlje, jer granicu povremeno prelaze hiljade ljudi.

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Italija je u četvrtak zatražila da Španija bude suspendovana iz Šengenskog prostora (Schengen Area), evropske zone bez unutrašnjih graničnih kontrola. Španija je zbog toga pozvala italijanskog ambasadora u Madridu na razgovor.

Novinari agencije Frans pres (Agence France-Presse – AFP) vidjeli su u četvrtak veliki broj odraslih i djece koji su u Seutu stigli plivajući. Na obali, u blizini mjesta na kojem granična ograda ulazi u more, ostali su odbačeni kolutovi za plivanje i odjeća.

Španska vlada saopštila je da će Sančez u petak, zajedno sa ministrom unutrašnjih poslova Fernandom Grande-Marlaskom, posjetiti granični prelaz Tarahal.

Seuta i Melilja imaju jedine dvije kopnene granice Evropske unije sa Afrikom.

Razgovori iza kulisa

Migranti su prolazili ulicama Seute, zahvaljivali španskoj policiji i uzvikivali: „Zbogom, Maroko, zdravo, Španijo“.

Policajci i pripadnici Civilne garde nisu značajnije intervenisali, iako su pojedini službenici pokušavali da usmjere migrante prema lokalnom prihvatnom centru.

Marokanske vlasti još nisu objavile zvanično saopštenje o masovnom dolasku migranata. Međutim, marokanski zvanični izvor rekao je za Frans pres, pod uslovom da ostane anoniman, da su predstavnici dvije zemlje razgovarali o situaciji.

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Više od 10.000 migranata stiglo je 2021. godine iz Maroka u Seutu tokom samo dva dana, koristeći popuštanje graničnih kontrola koje je Rabat uveo u vrijeme diplomatske krize između dvije zemlje.

Spor je izbio nakon što je Španija dozvolila da lider pokreta za nezavisnost Zapadne Sahare, Fronta Polisario (Polisario Front), dođe u zemlju radi liječenja.

Gerilci Polisarija vodili su dugogodišnji rat protiv Maroka za nezavisnost Zapadne Sahare, dok je susjedni Alžir podržavao taj pokret.

Diplomatska kriza između Madrida i Rabata okončana je 2022. godine, kada je Španija odustala od dugogodišnje politike neutralnosti i podržala marokanski plan za Zapadnu Saharu.

Ta odluka izazvala je diplomatski spor između Madrida i Alžira.

Sančez je 20. jula posjetio Alžir, što je bila prva posjeta jednog španskog premijera toj zemlji u posljednje četiri godine i znak poboljšanja odnosa dvije države.

(AP/Rojters)