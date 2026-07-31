Žandarmerija MUP-a Srpske obilježava sedam godina postojanja

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Svečanosti u Centru za obuku u Zalužanima prisustvovali su ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir, direktor Policije Siniša Kostrešević i pripadnici Trećeg pješadijskog /Republika Srpska/ puka.

Žandarmerija je formirana 1. avgusta 2019. godine transformacijom postojećih jedinica za podršku s ciljem adekvatnog odgovora na složenije poslove i bezbjednosne izazove radi obezbjeđenja bezbjednosti građana i njihove imovine na području Srpske, prenosi Srna. Žandarmerija Republike Srpske

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