Banjaluka: Zbog obijesne vožnje uhapšeno pet vozača, čekaju ih paprene kazne!

Pet vozača uhapšeno u posljednja 24 časa zbog obijesne vožnje na području PU Banjaluka, od čega su četvorica bila pod dejstvom alkohola, dok je jedan bio pozitivan na kokain!

U PU Banjaluka navode da su svi uhapšeni zbog prekršaja koji su Zakonom o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima BiH definisani kao obijesna vožnja.

Naduvali preko 1,5 g/kg alkohola

”Prilikom kontrole saobraćaja uhapšeni su M.M. iz Prnjavora kome je alkohotestom izmjereno 1,55 g/kg alkohola u organizmu i M.S. iz Srpca kome je utvrđeno 1,52 g/kg”, saopštila je PU Banjaluka.

Motociklista S.J. povrijeđen je sinoć oko 23.50 časova kada je u Jakupovcima kod Laktaša sletio s puta. Ljekarska pomoć ukazana mu je UKC Republike Srpske, a tokom uviđaja je testiran na alkohol i utvrđeno je da je imao 1,63 g/kg u organizmu.

Pozitivan na kokain

”Banjalučanin D.Đ. uhapšen je oko 14.30 časova jer je, vozeći automobil, učestvovao u saobraćajnoj nezgodi, a alkotestom mu je izmjereno 1,57 g/kg. Takođe, uhapšen je i S.K. iz Banjaluke koji je prilikom kontrole testiran na prisustvo droge u organimu i bio je pozitivan na kokain”, saopštila je PU Banjaluka.

Dodaju da će protiv ovih vozača biti pokrenuti prekršajni postupci zbog obijesne vožnje, koja je definisana članom 42a ZOBSA BiH.

Policija uputila apel

”Obijesnu vožnju predstavlja postupanje vozača koje je u gruboj suprotnosti sa pravilima saobraćaja, prilikom koje vozač ne pokazuje obzir prema bezbjednosti u saobraćaju odnosno ozbiljno narušava bezbjednost u saobraćaju”, navode u policiji.

Iz PU Banjaluka apeluje na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajna pravila i propise i da ne upravljaju vozilom pod dejstvom alkohola, opojnih droga i psihoaktivnih supstanci jer je takva vožnja opasna, te da odgovornim ponašanjem zaštite sebe i druge učesnike u saobraćaju.

Šta se smatra obijesnom vožnjom?

Osim navedenog, pod obijesnom vožnjom smatraj se i:

1) Kada vozač u razmaku od 20 minuta dva ili više puta prođe svjetlosni saobraćajni znak kojim mu je zabranjen prolaz.

2) Kretanje vozilom na putu u naselju brzinom većom za 40 km/h iznad najveće dozvoljene brzine u naseljenom mjestu ili najveće dozvoljene brzine definisane saobraćajnim znakom ili opštim ograničenjem brzine, odnosno van naselja brzinom većom za 60 km/h iznad najveće dozvoljene brzine.

3) Kada vozač izvrši preticanje kolone vozila, pri čemu svojim vozilom prelazi ili se kreće po punoj uzdužnoj liniji koja razdvaja saobraćajne trake puta.

4) kada vozač upravlja vozilom sa koncentracijom alkohola većom od 1,50 g/kg, ili pod uticajem narkotika ili drugih psihoaktivnih supstanci.

Oduzimanje vozila i kazne od 2.000 do 3.000 KM

Za ovu vrstu prekršaja zaprijećene su novčane kazne od 2.000 do 3.000 KM, a policajci imaju mogućnost i da na licu mjesta od vozača privremeno oduzmu vozilo.