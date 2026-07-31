Nagodba vijeka: Farmaceutski gigant izdvaja milijarde zbog tužbi za rak jajnika

Američka kompanija Džonson i Džonson (Johnson & Johnson) pristala je da izdvoji procijenjenih 5,5 milijardi dolara, odnosno oko 4,8 milijardi evra, kako bi okončala desetine hiljada tužbi u kojima se tvrdi da su njen dječji puder i drugi proizvodi na bazi talka povezani s rakom jajnika.

Nagodba bi mogla da obuhvati oko 76.000 postojećih zahtjeva pred saveznim i državnim sudovima u Sjedinjenim Američkim Državama. Time bi bili riješeni gotovo svi preostali parnični postupci povezani s proizvodima od talka, koji kompaniju prate duže od deset godina.

Dogovor još nije konačan. Da bi stupio na snagu, mora ga prihvatiti najmanje 95 odsto osoba koje su podnijele zahtjeve povezane s rakom jajnika.

Džonson i Džonson planira da tokom 2027. godine isplati do tri milijarde dolara, dok bi preostale isplate uslijedile 2028. godine. Iako se vrijednost nagodbe procjenjuje na 5,5 milijardi dolara, ukupan iznos nije strogo ograničen i mogao bi premašiti sedam milijardi dolara, u zavisnosti od broja osoba koje se uključe i vrijednosti pojedinačnih zahtjeva.

Nagodba se odnosi na postojeće slučajeve i ne obuhvata eventualne buduće tužbe.

Džonson i Džonson godinama negira da su njegovi proizvodi od talka uzrokovali rak. Iz kompanije tvrde da su proizvodi bili bezbjedni i da talk koji je korišćen nije sadržavao azbest.

Predstavnici kompanije poručili su da pristaju na nagodbu kako bi okončali dugotrajne sudske sporove, a ne zato što priznaju odgovornost. Kompanija je 2020. godine prestala da prodaje dječji puder na bazi talka u Sjedinjenim Američkim Državama i prešla na proizvod na bazi kukuruznog skroba.

Kompanija je prethodno tri puta pokušala da riješi tužbe kroz stečajne postupke posebno osnovanih podružnica, ali su sudovi te pokušaje odbacili.

Američki stečajni sud prošle godine je odbio prijedlog nagodbe vrijedan približno devet milijardi dolara. Džonson i Džonson je nakon toga odustao od žalbe i nastavio da se brani u pojedinačnim postupcima.

Nova nagodba uslijedila je nakon što je savezna sudija dovela u pitanje mogu li tužiteljke da pruže dovoljno konkretnih stručnih dokaza da je upotreba pudera u pojedinačnim slučajevima direktno uzrokovala rak jajnika. Sud im je dao rok da objasne zašto njihove tužbe ne bi trebalo da budu odbačene.

Džonson i Džonson već je riješio većinu tužbi u kojima se tvrdilo da je talk sadržavao azbest i izazvao mezoteliom, kao i sporove koje su pokrenule američke savezne države i dobavljači talka.

(GP Maljevac)