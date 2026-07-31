Logo

Nagodba vijeka: Farmaceutski gigant izdvaja milijarde zbog tužbi za rak jajnika

Autor:

ATV redakcija
31.07.2026 12:35

Komentari:

0
Нагодба вијека: Фармацеутски гигант издваја милијарде због тужби за рак јајника
Foto: Envato/sarawut20003

Američka kompanija Džonson i Džonson (Johnson & Johnson) pristala je da izdvoji procijenjenih 5,5 milijardi dolara, odnosno oko 4,8 milijardi evra, kako bi okončala desetine hiljada tužbi u kojima se tvrdi da su njen dječji puder i drugi proizvodi na bazi talka povezani s rakom jajnika.

Nagodba bi mogla da obuhvati oko 76.000 postojećih zahtjeva pred saveznim i državnim sudovima u Sjedinjenim Američkim Državama. Time bi bili riješeni gotovo svi preostali parnični postupci povezani s proizvodima od talka, koji kompaniju prate duže od deset godina.

Dogovor još nije konačan. Da bi stupio na snagu, mora ga prihvatiti najmanje 95 odsto osoba koje su podnijele zahtjeve povezane s rakom jajnika.

Džonson i Džonson planira da tokom 2027. godine isplati do tri milijarde dolara, dok bi preostale isplate uslijedile 2028. godine. Iako se vrijednost nagodbe procjenjuje na 5,5 milijardi dolara, ukupan iznos nije strogo ograničen i mogao bi premašiti sedam milijardi dolara, u zavisnosti od broja osoba koje se uključe i vrijednosti pojedinačnih zahtjeva.

Nagodba se odnosi na postojeće slučajeve i ne obuhvata eventualne buduće tužbe.

Džonson i Džonson godinama negira da su njegovi proizvodi od talka uzrokovali rak. Iz kompanije tvrde da su proizvodi bili bezbjedni i da talk koji je korišćen nije sadržavao azbest.

Predstavnici kompanije poručili su da pristaju na nagodbu kako bi okončali dugotrajne sudske sporove, a ne zato što priznaju odgovornost. Kompanija je 2020. godine prestala da prodaje dječji puder na bazi talka u Sjedinjenim Američkim Državama i prešla na proizvod na bazi kukuruznog skroba.

Kompanija je prethodno tri puta pokušala da riješi tužbe kroz stečajne postupke posebno osnovanih podružnica, ali su sudovi te pokušaje odbacili.

Američki stečajni sud prošle godine je odbio prijedlog nagodbe vrijedan približno devet milijardi dolara. Džonson i Džonson je nakon toga odustao od žalbe i nastavio da se brani u pojedinačnim postupcima.

Nova nagodba uslijedila je nakon što je savezna sudija dovela u pitanje mogu li tužiteljke da pruže dovoljno konkretnih stručnih dokaza da je upotreba pudera u pojedinačnim slučajevima direktno uzrokovala rak jajnika. Sud im je dao rok da objasne zašto njihove tužbe ne bi trebalo da budu odbačene.

Džonson i Džonson već je riješio većinu tužbi u kojima se tvrdilo da je talk sadržavao azbest i izazvao mezoteliom, kao i sporove koje su pokrenule američke savezne države i dobavljači talka.

(GP Maljevac)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Džonson i Džonson

nagodba

tužba

Komentari (0)

Više iz rubrike

Човјека пробио штап за планинарење

Svijet

Uznemirujući snimak! Štap za planinarenje mu probio tijelo, odlučio da sam siđe sa planine

2 h

0
Мигранти се враћају у Мароко из шпанске енклаве Сеуте, петак, 31. јул 2026. године.

Svijet

Oko 50.000 migranata preplivalo granicu između Maroka i Španije, najmanje 19 utopljenih, raspoređena vojska u Seuti

2 h

0
Посао разговор интервју

Svijet

Gdje je nestala obećana zemlja? Broj nezaposlenih u Njemačkoj ponovo premašio tri miliona

2 h

0
Вакцина или цјепиво је биолошки препарат који садржи специфичне антигене или дијелове генетског материјала који се примјењују ради индуковања активног имунског одговора ради спречавања развоја болести.

Svijet

U Rusiji se razvija vakcina protiv HIV-a i majmunskih boginja

3 h

0

  • Najnovije

14

35

Nova strategija za kontrolu visokog pritiska

14

35

Ministarstvo rada: Pri visokim temperaturama izbjegavati rad u najtoplijem dijelu dana

14

16

Predložen pritvor Đini i Jovanićevoj, osumnjičenima da su ženu i dijete držali zatočene u stanu

14

14

Dodik: Elfeta Veseli trebalo bi da je na nekom drugom svijetu, a ne da šeta po Ilidži

14

08

Šakal izujedao djevojčicu (4)

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima