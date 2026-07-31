Oko 50.000 migranata preplivalo granicu između Maroka i Španije, najmanje 19 utopljenih, raspoređena vojska u Seuti

Španske vlasti rasporedile su pripadnike vojske u španskoj enklavi Seuti zbog velikog broja migranata koji prelaze granicu iz Maroka. Procjenjuje se da je do Seute doplivalo oko 49.000 migranata, a najmanje 19 ih se utopilo u pokušaju da stignu do Španije. Dio migranata vraća se u Maroko. Premijer Pedro Sančez stiže u Seutu.

Veliki broj pripadnika vojske i policije u Seuti, prodavnice zatvorene

U Seuti je, zbog velikog broja migranata u gradu, primjetno značajno prisustvo pripadnika vojske i policije, prenosi španski javni servis RTVE.

Stanovnici Seute navode da migranti lutaju gradom u kupaćim kostimima, bez hrane i novca, a većina njih noć je provela na ulicama.

Brojne prodavnice u gradu su zatvorene

Masovni priliv ljudi na obale Seute preko lukobrana Tarahal, na samoj granici sa Marokom, doveo je do nove migracione krize u španskom gradu na sjeveru Afrike.

Prema pojedinim izvorima iz španskog Ministarstva unutrašnjih poslova, za 24 časa u Seutu je ušlo oko 49.000 migranata. Međutim, zvaničnih podataka i dalje nema, a mediji prenose da se pojedini migranti vraćaju u Maroko.

Španska vlada angažovala je pripadnike vojske kako bi pomogli Civilnoj gardi u održavanju bezbjednosti u Seuti, prenosi Kadena SER.

Prelasci preko granice intenzivirali su se u posljednje dvije sedmice, ali je u četvrtak počeo masovni prelazak koji ne pokazuje znake zaustavljanja.

U pokušaju da doplivaju do španske obale, utopilo se najmanje 19 osoba. Na plaži u Seuti mogu se vidjeti peraja, maske za ronjenje i druga oprema za plivanje koju su ostavili migranti koji su doplivali, javlja španski javni servis RTVE.

Španski premijer Pedro Sančez će sa ministrom unutrašnjih poslova Fernandom Grande-Marlaskom posjetiti Seutu i sastati se sa lokalnim vlastima, koje su zatražile uvođenje vanredne situacije.

Zbog pokušaja masovnog ulaska, granična policija zatvorila je granični prelaz u Melilji, drugoj španskoj enklavi na sjeveru Afrike.

Špansko Ministarstvo unutrašnjih poslova vjeruje da mreže trgovine ljudima koriste presudu Vrhovnog suda Španije kako bi podstakle priliv migranata bez dokumenata, uglavnom mladih ljudi.

Peto odjeljenje Upravnog suda presudilo je 8. jula da Zakon o imigraciji ne dozvoljava primjenu odbijanja na granici na migrante presretnute na moru i da oni moraju proći kroz standardnu proceduru.

Presuda Vrhovnog suda, koja je donesena nakon žalbe imigranta alžirske nacionalnosti, široko je objavljena na marokanskim društvenim mrežama, što je, kako se navodi, podstaklo desetine ljudi da pokušaju doplivati do Španije.

(RTS)