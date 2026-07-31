Logo

"Madrid će upotrijebiti sve raspoložive mehanizme i resurse da riješi situaciju na granici"

Autor:

ATV redakcija
31.07.2026 13:38

Komentari:

0
Шпански премијер Педро Санчез, десно, стиже у Тамахон, у покрајини Гвадалахара у Шпанији, у сриједу, 22. јула 2026. године, након што је шумски пожар захватио десетине хиљада хектара у једном од највећих пожара у Шпанији посљедњих година.
Foto: Tanjug/AP Photo/Manu Fernandez

Vlasti Španije upotrijebiće sve raspoložive mehanizme i resurse da riješi situaciju na granici, izjavio je španski premijer Pedro Sančez, nakon što je tokom noći nekoliko desetina hiljada ljudi prešlo granicu iz Maroka u špansku enklavu Seutu.

On je u obraćanju kod graničnog prelaza nazvao situaciju "napadom i kršenjem teritorijalne suverenosti Španije", uz napomenu da to zaslužuje najsnažniju osudu.

Sančez je podsjetio na odluku španskog suda u kojoj je navedeno da su "ljudi koji su presretnuti dok su pokušavali da uđu u Seutu i ​​Melilju morskim putem vjerovatno bili pokretači masovnog prelaska granice", uz napomenu da se "razna slobodna tumačenja odluke šire kao šumski požar unutar krijumčarskih mreža".

Premijer Španije naglasio je da će biti uspostavljen privremeni centar za prihvatanje migranata, kako bi se omogućilo dokumentovanje migranata i protjerivanje onih koji nemaju zakonsko pravo da ostanu u Španiji.

Sančez je najavio da će Vlada "dodati vidljivu prepreku blizu vodene granice", u skladu sa odlukom suda.

On smatra da će to pomoći u vraćanju migranata preko granice uz puno poštovanje odluke suda, prenosi "Gardijan".

Sančez je obećao da će učiniti sve da se stanovnici Seute što prije vrate normalnom životu, uz napomenu da je policiji naređeno da "kažu migrantima da se povuku i vrate u Maroko", prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Migrantska kriza u Seuti

Španija

Pedro Sančez

Seuta

Komentari (0)

Pročitajte više

Мигранти се враћају у Мароко из шпанске енклаве Сеуте, петак, 31. јул 2026. године.

Svijet

Oko 50.000 migranata preplivalo granicu između Maroka i Španije, najmanje 19 utopljenih, raspoređena vojska u Seuti

2 h

0
Подигнута војска, на граници хаос: Двије су теорије за мигрантски упад у енклаву

Svijet

Podignuta vojska, na granici haos: Dvije su teorije za migrantski upad u enklavu

3 h

0
Безбједносне снаге стоје на стражи док људи покушавају да пређу из мароканског сјеверног града Фнидека у шпанску енклаву Сеуту, у четвртак, 30. јула 2026.

Svijet

Španija procjenjuje da je 49.000 migranata prešlo u Seutu

4 h

0
Најмање 18 миграната погинуло у Сеути

Svijet

Najmanje 18 migranata poginulo u Seuti

5 h

0

Više iz rubrike

Руски предсједнички изасланик Кирил Дмитријев говори медијима на Међународном економском форуму у Санкт Петербургу, Русија, петак, 5. јун 2026. године.

Svijet

Dmitrijev o događajima iz Seute: Kao pad Rimskog carstva

1 h

0
Шпански премијер Педро Санчез стиже на самит ЕУ у Бриселу, у четвртак, 18. јуна 2026. године.

Svijet

Sančez doputovao u Seutu

1 h

0
врућина топлотни талас фонтана вода

Svijet

Mađarska: Hiljade ljudi bez pijaće vode, vlasti upozoravaju na nestašice

1 h

0
Нагодба вијека: Фармацеутски гигант издваја милијарде због тужби за рак јајника

Svijet

Nagodba vijeka: Farmaceutski gigant izdvaja milijarde zbog tužbi za rak jajnika

2 h

0

  • Najnovije

14

35

Nova strategija za kontrolu visokog pritiska

14

35

Ministarstvo rada: Pri visokim temperaturama izbjegavati rad u najtoplijem dijelu dana

14

16

Predložen pritvor Đini i Jovanićevoj, osumnjičenima da su ženu i dijete držali zatočene u stanu

14

14

Dodik: Elfeta Veseli trebalo bi da je na nekom drugom svijetu, a ne da šeta po Ilidži

14

08

Šakal izujedao djevojčicu (4)

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima