"Madrid će upotrijebiti sve raspoložive mehanizme i resurse da riješi situaciju na granici"

Vlasti Španije upotrijebiće sve raspoložive mehanizme i resurse da riješi situaciju na granici, izjavio je španski premijer Pedro Sančez, nakon što je tokom noći nekoliko desetina hiljada ljudi prešlo granicu iz Maroka u špansku enklavu Seutu.

On je u obraćanju kod graničnog prelaza nazvao situaciju "napadom i kršenjem teritorijalne suverenosti Španije", uz napomenu da to zaslužuje najsnažniju osudu.

Sančez je podsjetio na odluku španskog suda u kojoj je navedeno da su "ljudi koji su presretnuti dok su pokušavali da uđu u Seutu i ​​Melilju morskim putem vjerovatno bili pokretači masovnog prelaska granice", uz napomenu da se "razna slobodna tumačenja odluke šire kao šumski požar unutar krijumčarskih mreža".

Premijer Španije naglasio je da će biti uspostavljen privremeni centar za prihvatanje migranata, kako bi se omogućilo dokumentovanje migranata i protjerivanje onih koji nemaju zakonsko pravo da ostanu u Španiji.

Sančez je najavio da će Vlada "dodati vidljivu prepreku blizu vodene granice", u skladu sa odlukom suda.

On smatra da će to pomoći u vraćanju migranata preko granice uz puno poštovanje odluke suda, prenosi "Gardijan".

Sančez je obećao da će učiniti sve da se stanovnici Seute što prije vrate normalnom životu, uz napomenu da je policiji naređeno da "kažu migrantima da se povuku i vrate u Maroko", prenosi Srna.