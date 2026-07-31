Sančez doputovao u Seutu

Premijer Španije Pedro Sančez doputovao je u Seutu, špansku teritoriju na koju je u posljednja 24 časa iz Maroka ušlo nekoliko desetina hiljada ljudi, javlja list "Gardijan".

U izvještaju se navodi da je sa Sančezom doputovao i španski ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande Marlaska.

Sančez je posjetio granični prelaz Tarahal i razgovarao je sa zvaničnicima lokalne uprave, te granične i policijske službe.

Pozivajući se na špansko Ministarstvo unutrašnjih poslova, radio-stanica "Kadena ser" objavila je da postoji mogućnost da je oko 49.000 migranata ušlo iz Maroka u Seutu, te da je među njima oko 7.000 maloljetnika.

Španske vlasti poslale su vojsku kako bi osigurale bezbjednost u Seuti, u kojoj živi oko 83.000 ljudi.

Najmanje 24 ljudi poginulo je u pokušaju da iz Maroka pređe granicu sa španskom enklavom, javila je novinska agencija EFE, prenosi Srna