Logo

Sančez doputovao u Seutu

Autor:

ATV redakcija
31.07.2026 12:59

Komentari:

0
Шпански премијер Педро Санчез стиже на самит ЕУ у Бриселу, у четвртак, 18. јуна 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Omar Havana

Premijer Španije Pedro Sančez doputovao je u Seutu, špansku teritoriju na koju je u posljednja 24 časa iz Maroka ušlo nekoliko desetina hiljada ljudi, javlja list "Gardijan".

U izvještaju se navodi da je sa Sančezom doputovao i španski ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande Marlaska.

Sančez je posjetio granični prelaz Tarahal i razgovarao je sa zvaničnicima lokalne uprave, te granične i policijske službe.

Pozivajući se na špansko Ministarstvo unutrašnjih poslova, radio-stanica "Kadena ser" objavila je da postoji mogućnost da je oko 49.000 migranata ušlo iz Maroka u Seutu, te da je među njima oko 7.000 maloljetnika.

Španske vlasti poslale su vojsku kako bi osigurale bezbjednost u Seuti, u kojoj živi oko 83.000 ljudi.

Najmanje 24 ljudi poginulo je u pokušaju da iz Maroka pređe granicu sa španskom enklavom, javila je novinska agencija EFE, prenosi Srna

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Pedro Sančez

Španija

Seuta

Migrantska kriza u Seuti

vojska

Komentari (0)

Pročitajte više

Мигранти се враћају у Мароко из шпанске енклаве Сеуте, петак, 31. јул 2026. године.

Svijet

Oko 50.000 migranata preplivalo granicu između Maroka i Španije, najmanje 19 utopljenih, raspoređena vojska u Seuti

2 h

0
Подигнута војска, на граници хаос: Двије су теорије за мигрантски упад у енклаву

Svijet

Podignuta vojska, na granici haos: Dvije su teorije za migrantski upad u enklavu

3 h

0

Više iz rubrike

врућина топлотни талас фонтана вода

Svijet

Mađarska: Hiljade ljudi bez pijaće vode, vlasti upozoravaju na nestašice

2 h

0
Нагодба вијека: Фармацеутски гигант издваја милијарде због тужби за рак јајника

Svijet

Nagodba vijeka: Farmaceutski gigant izdvaja milijarde zbog tužbi za rak jajnika

2 h

0
Човјека пробио штап за планинарење

Svijet

Uznemirujući snimak! Štap za planinarenje mu probio tijelo, odlučio da sam siđe sa planine

2 h

0
Мигранти се враћају у Мароко из шпанске енклаве Сеуте, петак, 31. јул 2026. године.

Svijet

Oko 50.000 migranata preplivalo granicu između Maroka i Španije, najmanje 19 utopljenih, raspoređena vojska u Seuti

2 h

0

  • Najnovije

14

35

Nova strategija za kontrolu visokog pritiska

14

35

Ministarstvo rada: Pri visokim temperaturama izbjegavati rad u najtoplijem dijelu dana

14

16

Predložen pritvor Đini i Jovanićevoj, osumnjičenima da su ženu i dijete držali zatočene u stanu

14

14

Dodik: Elfeta Veseli trebalo bi da je na nekom drugom svijetu, a ne da šeta po Ilidži

14

08

Šakal izujedao djevojčicu (4)

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima