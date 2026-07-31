Inspekcija stopirala regulacione planove u Banjaluci jer su rađeni mimo zakona

Sve izmjene regulacionih planova u Banjaluci koje je do sada kontrolisao Inspektorat Republike Srpske po zahtjevu Građanske inicijative „Za Plan“ su nezakonite, jer nisu usklađene sa važećim Urbanističkim planom.

Ovu informaciju objavili su iz Građanske inicijative „Za Plan“, navodeći da su danas obaviješteni o rezultatima inspekcijskog nadzora u Gradskoj upravi Banjaluka.

Kontrola republičkih urbanističko-građevinskih inspektora obuhvatila je izradu i izmjene regulacionih planova za naselje „Vrbanja“, „Lauš 3“, radnu zonu „Kumsale“ (blokovi A, B i C) i plan „Ada Debeljaci 2“, prenosi Srpskainfo.

Nakon izvršenih kontrola, inspektori su izdali Rješenje kojim je Od‌jeljenju za prostorno uređenje Grada Banjaluka naloženo da obustavi reviziju i izmjene regulacionih planova koje su usvojene na sjednicama Skupštine grada tokom 2021. i 2022. godine.

"Naređuje se obustava izmjene regulacionog plana zbog utvrđene nepravilnosti, i to jer se predmetni regulacioni plan ne izrađuje na osnovu važećeg Urbanističkog plana grada Banjaluka, koji je osnov za izradu i izmjenu regulacionih planova na urbanom području Grada, a čije je donošenje zakonski obavezno za gradove i naselja gradskog područja", citiraju iz inicijative „Za Plan“ zvanični nalaz inspekcije.

Istakli su da je ovim Rješenjem Inspektorat je potvrdio ono što grupa građana „Za Plan“ tvrdi već duže vrijeme – da su izmjene regulacionih planova nezakonite jer nisu usklađene sa važećim Urbanističkim planom.

Podsjetili su da su od Skupštine grada Banjaluka tražili da se postupak izmjena i izrade regulacionih planova obustavi do donošenja novog urbanističkog plana.

"Nažalost, odbornici to nisu prihvatili. Zato smo od Inspektorata Republike Srpske prošle godine zatražili hitno sprovođenje inspekcijskog nadzora nad odlukama i zaključcima Skupštine grada koji se odnose na izmjene i izradu regulacionih planova. Zahtjevi se odnose na regulacione planove koji su mijenjani u periodu nakon utvrđivanja Nacrta Urbanističkog plana Banjaluka 2020–2040. godine, odnosno na više od 30 odluka i zaključaka kojima se pokreću izmjene ili izrada planova".

Od Inspektorata RS traže da se što prije izjasni i o ostalim regulacionim planovima za koje su tražili postupanje.

"Podsjećamo da Grad Banjaluka još nije usvojio novi Urbanistički plan koji bi zamijenio plan iz 1975. godine, a koji se i dalje smatra važećim planskim dokumentom višeg reda. Prvi javni uvid u Nacrt novog Urbanističkog plana održan je još krajem 2021. godine, dok je drugi okončan tek u septembru 2025. godine. I dalje nema zvaničnih informacija o tome kada će biti utvrđen konačan prijedlog ovog ključnog dokumenta", poručuju iz Inicijative „Za Plan“.