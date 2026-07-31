Logo

Požar u krugu "Jelšingrada"

Autor:

ATV redakcija
31.07.2026 08:52

Komentari:

0
У кругу Ливнице челика "Јелшинград" у бањалучком насељу Лазарево рано јутрос избио је пожар, који ватрогасци још гасе
Foto: Srna

U krugu Livnice čelika "Jelšingrad" u banjalučkom naselju Lazarevo rano jutros izbio je požar, koji vatrogasci još gase.

"Riječ je o napuštenoj hali `Jelšingrada` koja je prazna. U njoj nema ništa. Tamo su četiri vozila i devet vatrogasaca, i pri kraju je gašenje požara", rekao je Srni šef Civilne zaštite i Profesionalno teritorijalne vatrogasno–spasilačke jedinice Dragan Babić.

Babić je rekao da nema povrijeđenih i da su vatrogasci još na terenu.

"Tamo imamo hidrantsku mrežu i požar će biti brzo ugašen", rekao je Babić.

Požar je rano jutros uočila Banjalučka policija i odmah su obavijestili vatrogasce čiji pripadnici su izašli na teren i započeli gašenje, prenosi Srna

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

požar

vatra

Jelšingrad

Vatrogasci

Banjaluka

Komentari (0)

Više iz rubrike

Славина-чесма-вода

Banja Luka

Stižu paklene vrućine, a Banjalučani i dalje muku muče sa nestašicom vode

14 h

0
Хуманост на дјелу: Полицијски службеници Бањалуке прикупили 50 доза крви

Banja Luka

Humanost na djelu: Banjalučka policija prikupila 50 doza krvi

23 h

0
Нова Варош станари косе амброзију

Banja Luka

Mještani Nove varoši sami kosili ambroziju: Od posječenog drvoreda do ambrozije na ulici

1 d

0
Мићо Дробац, мјештанин Чесме

Banja Luka

Neizvjesno u Česmi: Klizište iselilo stanovnike

1 d

0

  • Najnovije

10

41

Podignuta vojska, na granici haos: Dvije su teorije za migrantski upad u enklavu

10

36

Izostanak pravde za srpske žrtve "Oluje" otvorio vrata neofašizmu u Hrvatskoj

10

23

Preminuo Vlatko Gilić

10

22

Španija procjenjuje da je 49.000 migranata prešlo u Seutu

10

21

Trifković: Žandarmerija će i u budućnosti biti oslonac MUP-u Republike Srpske

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima