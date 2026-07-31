Požar u krugu "Jelšingrada"

U krugu Livnice čelika "Jelšingrad" u banjalučkom naselju Lazarevo rano jutros izbio je požar, koji vatrogasci još gase.

"Riječ je o napuštenoj hali `Jelšingrada` koja je prazna. U njoj nema ništa. Tamo su četiri vozila i devet vatrogasaca, i pri kraju je gašenje požara", rekao je Srni šef Civilne zaštite i Profesionalno teritorijalne vatrogasno–spasilačke jedinice Dragan Babić.

Babić je rekao da nema povrijeđenih i da su vatrogasci još na terenu.

"Tamo imamo hidrantsku mrežu i požar će biti brzo ugašen", rekao je Babić.

Požar je rano jutros uočila Banjalučka policija i odmah su obavijestili vatrogasce čiji pripadnici su izašli na teren i započeli gašenje, prenosi Srna