Njemačko tržište rada neznatno iznad nivoa prije pandemije

Broj nezaposlenih u Njemačkoj porastao je za 71.000 u julu, prešavši granicu od 3 miliona i dostigavši 3,007 miliona, pokazali su podaci Savezne agencije za zapošljavanje objavljeni u petak, čime su uništene nade u stabilizaciju tržišta rada.

To znači da je 28.000 ljudi više bez posla nego u istom mjesecu prošle godine.

Stopa nezaposlenosti porasla je za 0,2 procentna poena na 6,4% u poređenju s prethodnim mjesecom.

Nezaposlenost u Njemačkoj stalno raste godinama. U junu je 2,936 miliona ljudi registrovano kao nezaposleno, što je 22.000 više nego godinu dana ranije.

Sezonski porast nezaposlenosti uobičajen je u julu. Prošle godine broj nezaposlenih porastao je za 65.000 u istom mjesecu.

Savezna agencija za zapošljavanje zabilježila je 653.000 slobodnih radnih mjesta u julu, što je 25.000 više nego godinu dana ranije, ali je saopštila da je ukupno zapošljavanje bilo slabo.

Istraživači tržišta rada kažu da je tržište rada do nedavno bilo podržano kontinuiranim zapošljavanjem u mnogim sektorima i ukupnim rastom zaposlenosti, uprkos rastućoj nezaposlenosti. Taj tampon je sada smanjen.

“Nezaposlenost raste već četiri godine, ali dugo vremena su i dalje postojali pozitivni izgledi za zapošljavanje”, rekao je Enzo Veber, istraživač u Institutu za istraživanje zapošljavanja (IAB).

“S obzirom na ekonomsku krizu i demografsko smanjenje, to više nije dovoljno”, dodao je.

Ekonomista Virdžinija Sondergeld iz platforme za zapošljavanje Indeed rekla je: „Njemačko tržište rada danas je samo neznatno iznad nivoa prije pandemije i nastavlja gubiti zamah.“ Navela je, između ostalih faktora, šok cijena energije izazvan ratom na Bliskom istoku.

Prema preliminarnim procjenama, 1,108 miliona ljudi primilo je naknadu za nezaposlenost u julu, što je 107.000 više nego godinu ranije.

Na tržištu pripravništva, 418.000 kandidata se do jula registrovalo u agencijama za zapošljavanje i centrima za zapošljavanje, što je 4.000 više nego godinu ranije. Oko 126.000 je već osiguralo mjesto za obuku. Poslodavci su registrovali 437.000 slobodnih radnih mjesta za pripravnike, što je za 35.000 manje nego u julu 2025. godine.

(Fokus)