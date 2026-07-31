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Šakal izujedao djevojčicu (4)

Autor:

ATV redakcija
31.07.2026 14:08

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шакал дивља животиња грабежљивац
Foto: Pexel/Juan Riofrio

Četvorogodišnju djevojčicu u Polihniju kod Soluna izujedao je šakal u četvrtak uveče.

Incident se dogodio u kafani u Ulici Agnostu Stratiotis.

Prema riječima zaposlene u kafani, dijete je bilo sa roditeljima i u vrijeme napada igralo se sa drugom djecom u dvorištu, kada je šakal dotrčao i napao ga.

– Šakal je zgrabio dijete, ujedao ga za vrat, lice i leđa... Dijete je bilo sa roditeljima, jeli su, a tu je bilo i druge djece. Hitna pomoć je došla i odvezla dijete. Šakal se kreće po Polihniju i vjerovatno je došao sa Meteora. Nešto se mora preduzeti. U tom trenutku bilo je mnogo djece koja su se igrala zajedno. Ovo je prvi put da se dogodio ovakav incident – rekla je ona.

Dijete je u dobrom stanju kolima Hitne pomoći prevezeno u bolnicu „G. Genimatas“, a nakon što mu je ukazana prva pomoć, pušteno je na kućno liječenje.

Preliminarnu istragu o incidentu sprovodi Policijska uprava Pavlosa Melasa.

(Kurir)

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Grčka

Solun

napad šakala

medicinska pomoć

incident

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