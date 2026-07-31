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Oglasilo se tužilaštvo: Detalji nesreće u kojoj je poginula jedna osoba

Autor:

ATV redakcija
31.07.2026 13:42

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Огласило се тужилаштво: Детаљи несреће у којој је погинула једна особа
Foto: ATV

U saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila Bileći poginula je jedna osoba, potvrđeno je iz OJT Trebinje.

"Dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali putnički automobil „Reno“ italijanskih registarskih oznaka kojim je upravljao A.C. (1969) državljanin Republike Italije, motocikl marke "Yamaha" kojim je upravljao S.M. (1987) iz Trebinja i motocikl marke "Yamaha" kojim je upravljao N.V. (1987) iz Trebinja, kojim prilikom je lice S.M. zadobilo teške tjelesne povrede i transportovano u JZU Bolnica ,,Sveti arhiđakon Stefan - 9.januar’’ Trebinje, gdje je od zadobijenih povreda preminuo. Ostali učesnici u saobraćajnoj nezgodi nisu zadobili tjelesne povrede", navode iz OJT Trebinje.

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Trebinjski policajci izvršili su uviđaj kojim je utvrđeno da je do saobraćajne nezgode došlo kada je vozač Renoa, A.C. krećući se iz pravca Gacka prema Bileći, iz nepoznatih razloga prešao u suprotnu traku nakon čega je prednjom lijevom stranom vozila udario u motor kojim je upravljao nastradali S.M, a nakon toga je udario i u drugi motor, marke "Yamaha" kojim je upravljao N.V.

Nadležni tužilac je naložio obdukciju tijela nastradalog S.M, te predaju osumnjičenog A.C. tužilaštvu u Trebinju.

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Trebinje

stradao muškarac

Saobraćajna nesreća

OJT Trebinje

Bileća

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