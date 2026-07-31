Oglasilo se tužilaštvo: Detalji nesreće u kojoj je poginula jedna osoba

U saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila Bileći poginula je jedna osoba, potvrđeno je iz OJT Trebinje.

"Dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali putnički automobil „Reno“ italijanskih registarskih oznaka kojim je upravljao A.C. (1969) državljanin Republike Italije, motocikl marke "Yamaha" kojim je upravljao S.M. (1987) iz Trebinja i motocikl marke "Yamaha" kojim je upravljao N.V. (1987) iz Trebinja, kojim prilikom je lice S.M. zadobilo teške tjelesne povrede i transportovano u JZU Bolnica ,,Sveti arhiđakon Stefan - 9.januar’’ Trebinje, gdje je od zadobijenih povreda preminuo. Ostali učesnici u saobraćajnoj nezgodi nisu zadobili tjelesne povrede", navode iz OJT Trebinje.

Hronika Teška nesreća u Srpskoj, jedna osoba poginula

Trebinjski policajci izvršili su uviđaj kojim je utvrđeno da je do saobraćajne nezgode došlo kada je vozač Renoa, A.C. krećući se iz pravca Gacka prema Bileći, iz nepoznatih razloga prešao u suprotnu traku nakon čega je prednjom lijevom stranom vozila udario u motor kojim je upravljao nastradali S.M, a nakon toga je udario i u drugi motor, marke "Yamaha" kojim je upravljao N.V.

Nadležni tužilac je naložio obdukciju tijela nastradalog S.M, te predaju osumnjičenog A.C. tužilaštvu u Trebinju.