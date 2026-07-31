Projekat besplatnih individualnih defektoloških i logopedskih tretmana, koji JU Centar za socijalni rad Bijeljina realizuje od 1. juna, odvija se planiranom dinamikom i već je pokazao koliko je ovakav vid podrške potreban našoj zajednici.

Veliko interesovanje roditelja rezultiralo je time da su svi raspoloživi termini u ovom krugu popunjeni, i da je zbog velikog broja prijava već formirana i lista čekanja za naredni ciklus tretmana.

Projekat je namijenjen djeci uzrasta od dvije do šest godina, sa posebnim akcentom na ranu intervenciju, koja ima ključnu ulogu u podsticanju pravilnog razvoja djeteta.

Usluge su u potpunosti besplatne, a realizuju ih stručni radnici naše ustanove, kolege defektolozi i logopedi u adekvatnom radnom okruženju.

Poseban značaj projekta ogleda se u činjenici da prednost pri uključenju imaju porodice koje nisu u mogućnosti da samostalno finansiraju ovakve tretmane. Na taj način Centar nastoji da otvori svoja vrata široj zajednici i omogući da stručna podrška bude dostupna svakom djetetu kome je potrebna, bez obzira na materijalne mogućnosti.

Najveću vrijednost ovog projekta predstavljaju rezultati koji su već vidljivi a koji su ujedno i najbolja potvrda da ovakve usluge imaju veliki značaj i da odgovaraju na stvarne potrebe građana.

Iako se trenutni ciklus projekta realizuje u periodu od 1. juna do 1. septembra, cilj naše ustanove je da ovakvi programi postanu kontinuirana praksa.

U narednom periodu planiran je nastavak besplatnih individualnih defektoloških i logopedskih tretmana, kao i obnavljanje projekta senzorne integracije, kako bi što veći broj djece dobio blagovremenu i kvalitetnu stručnu podršku.

Centar za socijalni rad Bijeljina će i u narednom periodu nastaviti da razvija usluge koje doprinose ranoj intervenciji, inkluziji i unapređenju kvaliteta života djece sa poteškoćama i njihovih porodica, ostajući mjesto podrške svakom pojedincu u zajednici.