Novi požar kod Trebinja: Vatrogasci na terenu

Autor:ATV redakcija
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Iznad Volujca izbio je požar, a pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje nalaze se na terenu.
"Iznad Volujca, upravo se nalazim usred požara sa svojom jedinicom. Ulažemo napre maksimalne da požar ugasimo", rekao je Dejan Kašiković, komandir Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje.
Kako kaže, prisutan je veliki vjetar koji otežava situaciju. Trenutno požar gasi 15 vatrogasaca te naglašavaju da će uključiti sve koji su na raspolaganju.
Za sada uzrok požara nije poznat.
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