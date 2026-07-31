Prijavio krađu 27.000 KM, na kraju on postao predmet istrage

Banjalučka policija podnijela je izvještaj protiv B.V. iz Laktaša zbog sumnje da je lažno prijavio krađu u porodičnoj kući u kojoj mu je ukradeno 27.000 KM.

"Policijski službenici Policijske stanice Laktaši podnijeli su juče, 30. jula Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka, protiv lica B.V. iz Laktaša, zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo „Lažno prijavljivanje krivičnog djela“ iz člana 334. Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Naime, navedeno lice je nadležnoj policijskoj stanici 11. juna 2026. godine prijavilo da je u porodičnoj kući u njegovom vlasništvu počinjeno krivično djelo „Teška krađa“ od strane nepoznatog lica na način da je izvršena provala u kuću, te da je tom prilikom otuđen novac u iznosu od 27.000 KM", saopšteno je iz policije.

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Policijski službenici su po zaprimanju prijave izašli na lice mjesta i izvršili uviđaj, kojom prilikom nisu pronađeni tragovi koji bi ukazivali na izvršenje prijavljenog krivičnog djela. Takođe, nisu pronađeni tragovi koji bi ukazivali na nasilni ulazak u objekat.

Daljim operativnim radom policijskih službenika utvrđeno je da je prijava bila neosnovana, odnosno da je lice fingiralo izvršenje krivičnog djela koje je prijavilo. Tokom kriminalističke obrade, osumnjičeno lice je odbilo poligrafsko ispitivanje. Navedeno lice je istog dana lišeno slobode zbog postojanja osnova sumnje da je počinilo krivično djelo „Lažno prijavljivanje krivičnog djela“.

Sve mjere i radnje s ciljem rasvjetljavanja navedenog krivičnog djela preduzete su pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.