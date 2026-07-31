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Željko Kerum pušten na slobodu

Autor:

ATV redakcija
31.07.2026 13:42

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Жељко Керум пуштен на слободу
Foto: Youtube/HRT

Bivši gradonačelnik Splita Željko Kerum i nekadašnji službenik Grada Kaštela Andrija Polić braniće se sa slobode u istrazi Kancelarije za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala (USKOK), dok će sud o jedinom zahtjevu za određivanje istražnog zatvora Igoru Sapunaru odlučiti u poslijepodnevnim časovima.

Kerumov advokat Željko Gulišija potvrdio je da je njegov branjenik nakon ispitivanja pušten na slobodu.

„Ovakvu odluku sam očekivao s obzirom na stanje u spisu“, rekao je Gulišija za „Slobodnu Dalmaciju“.

Ročište o zahtjevu USKOK-a za određivanje istražnog zatvora Sapunaru zbog mogućeg uticaja na svjedoke trebalo bi da počne u 14 časova u Županijskom sudu u Splitu.

Za Keruma i Polića USKOK nije tražio određivanje istražnog zatvora, navodeći da za to nije bilo osnova.

USKOK je u petak pokrenuo istragu protiv trojice osumnjičenih zbog sumnje u nezakonito ozakonjenje konobe „Pršut“.

Tužilaštvo i Ravnateljstvo policije saopštili su, ne navodeći identitete, da se Polić sumnjiči za zloupotrebu položaja i ovlašćenja, a Kerum i Sapunar za podsticanje na zloupotrebu položaja i ovlašćenja.

Istražioci sumnjaju da je Polić od oktobra 2017. do januara 2023. godine u Kaštel Sućurcu i Kaštel Štafiliću, kao viši stručni saradnik za prostorno uređenje i gradnju u Upravnom odjeljenju za prostorno uređenje i zaštitu životne sredine Grada Kaštela, nezakonito pogodovao Kerumu i njegovoj kompaniji u postupku ozakonjenja bespravno izgrađenih objekata.

Tužilaštvo je izviđaj u ovom slučaju pokrenulo u maju, a Kerum je odbacio sve optužbe, tvrdeći da je sve bilo zakonito.

(Večernji.hr)

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Željko Kerum uhapšen

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