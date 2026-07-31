Mađarska: Hiljade ljudi bez pijaće vode, vlasti upozoravaju na nestašice

Hiljade stanovnika mađarskog grada Sentendreje ostalo je bez pijaće vode zbog preopterećenja vodovodnog sistema zbog velike potrošnje tokom toplotnog talasa, a vlasti upozoravaju da zemlja mora da se pripremi za dugotrajnu nestašicu vode izazvanu klimatskim promjenama.

Mađarski premijer Peter Mađar saopštio je da su oružane snage rasporedile dvije cisterne i podijelile 7.000 vreća sa vodom, pozivajući građane da narednih dana ne zalivaju bašte, preneo je MTI.

Lokalne vlasti su navele da se potrošnja vode u dijelu Sentendrea udvostručila, što je premašilo kapacitete vodovodne mreže i izazvalo prekid snabdevanja.

Mađarski ministar zaštite životne sredine Laslo Gajdoš upozorio je da Mađarska mora da se pripremi za trajni nedostatak vode, jer se u slivovima Dunava i Tise narednih dana ne očekuju padavine.

On je naveo da će vodostaj Dunava kod Pakša uskoro da padne ispod kritičnog nivoa i pozvao je građane na odgovornu potrošnju, upozorivši da bi, bez hitnih mjera, dijelovi zemlje za nekoliko godina mogli da se suoče sa uslovima sličnim pustinjskim.

(sputnik srbija)