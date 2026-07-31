Logo

Mađarska: Hiljade ljudi bez pijaće vode, vlasti upozoravaju na nestašice

Autor:

ATV redakcija
31.07.2026 12:38

Komentari:

0
врућина топлотни талас фонтана вода
Foto: Pexel/ Zhonghao Hu

Hiljade stanovnika mađarskog grada Sentendreje ostalo je bez pijaće vode zbog preopterećenja vodovodnog sistema zbog velike potrošnje tokom toplotnog talasa, a vlasti upozoravaju da zemlja mora da se pripremi za dugotrajnu nestašicu vode izazvanu klimatskim promjenama.

Mađarski premijer Peter Mađar saopštio je da su oružane snage rasporedile dvije cisterne i podijelile 7.000 vreća sa vodom, pozivajući građane da narednih dana ne zalivaju bašte, preneo je MTI.

Lokalne vlasti su navele da se potrošnja vode u dijelu Sentendrea udvostručila, što je premašilo kapacitete vodovodne mreže i izazvalo prekid snabdevanja.

Mađarski ministar zaštite životne sredine Laslo Gajdoš upozorio je da Mađarska mora da se pripremi za trajni nedostatak vode, jer se u slivovima Dunava i Tise narednih dana ne očekuju padavine.

On je naveo da će vodostaj Dunava kod Pakša uskoro da padne ispod kritičnog nivoa i pozvao je građane na odgovornu potrošnju, upozorivši da bi, bez hitnih mjera, dijelovi zemlje za nekoliko godina mogli da se suoče sa uslovima sličnim pustinjskim.

(sputnik srbija)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Mađarska

vrućina

nestašica vode

Komentari (0)

Pročitajte više

Преко 2.800 преминулих од врућине: Двоструко више него прошле године

Svijet

Preko 2.800 preminulih od vrućine: Dvostruko više nego prošle godine

17 h

0
Славина-чесма-вода

Banja Luka

Stižu paklene vrućine, a Banjalučani i dalje muku muče sa nestašicom vode

18 h

0
Осим врућине упозорење на још једну опасност: Прогноза за наредне двије седмице

Društvo

Osim vrućine upozorenje na još jednu opasnost: Prognoza za naredne dvije sedmice

20 h

0
Млада жена показује стрес са лаптопом и телефоном за столом, показујући дигиталну исцрпљеност.

Zdravlje

Ako osjećate bol u ovom dijelu glave - odmah reagujte

20 h

0

Više iz rubrike

Нагодба вијека: Фармацеутски гигант издваја милијарде због тужби за рак јајника

Svijet

Nagodba vijeka: Farmaceutski gigant izdvaja milijarde zbog tužbi za rak jajnika

2 h

0
Човјека пробио штап за планинарење

Svijet

Uznemirujući snimak! Štap za planinarenje mu probio tijelo, odlučio da sam siđe sa planine

2 h

0
Мигранти се враћају у Мароко из шпанске енклаве Сеуте, петак, 31. јул 2026. године.

Svijet

Oko 50.000 migranata preplivalo granicu između Maroka i Španije, najmanje 19 utopljenih, raspoređena vojska u Seuti

2 h

0
Посао разговор интервју

Svijet

Gdje je nestala obećana zemlja? Broj nezaposlenih u Njemačkoj ponovo premašio tri miliona

2 h

0

  • Najnovije

14

35

Nova strategija za kontrolu visokog pritiska

14

35

Ministarstvo rada: Pri visokim temperaturama izbjegavati rad u najtoplijem dijelu dana

14

16

Predložen pritvor Đini i Jovanićevoj, osumnjičenima da su ženu i dijete držali zatočene u stanu

14

14

Dodik: Elfeta Veseli trebalo bi da je na nekom drugom svijetu, a ne da šeta po Ilidži

14

08

Šakal izujedao djevojčicu (4)

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima