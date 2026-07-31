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U Srpskoj rođeno 25 beba

Autor:

ATV redakcija
31.07.2026 07:53

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Беба
Foto: pexels/Vika Glitter

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 25 beba, 15 dječaka i 10 djevojčica, potvrđeno je Srni u porodilištima.

U porodilištu Banjaluka rođeno je šest beba, Foči pet, Doboju, Zvorniku i Bijeljini po tri, Istočnom Sarajevu dvije, te po jedna u Prijedoru, Trebinju i Nevesinju.

U Banjaluci je rođeno pet dječaka i djevojčica, Foči tri djevojčice i dva dječaka, Doboju tri dječaka, Zvorniku dvije djevojčice i dječak, Bijeljini dva dječaka i djevojčica, Istočnom Sarajevu dječak i djevojčica, Prijedoru i Trebinju po djevojčica, a u Nevesinju dječak.

U porodilištu Gradiška nije bilo poroda.

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