Pred nama opasan dan, temperatura će porasti za 20 stepeni

Zbog temperatura koje bi mogle preći 40 stepeni stigla su upozorenja. Crveni meteoalarm aktivan je za više regija u Republici Srpskoj i FBiH, a ovakva situacija mogla bi se zadržati i čitavu narednu sedmicu.

Prema trenutnim prognozama, vrhunac se očekuje od utorka naredne sedmice i zadržaće se do kraja vikenda. Upozorenja zbog ekstremnih temperatura aktivna su od danas. Preko vikenda temperatura će ići do 41 stepen zbog čega se savjetuje izbjegavanje boravka na otvorenom.

"Preduzmite neophodne mjere predostrožnosti radi sopstvene bezbjednosti; očekuju se ekstremno visoke temperature. Zaštitite sebe i pomognite ugroženim osobama. Slijedite uputstva nadležnih organa. Očekujte moguće kvarove na infrastrukturi", upozorenje je meteoalarma.

Tokom narednih dana se očekuje drastičan rast dnevne temperature koji će iznositi više od 20 stepeni.

U Banjaluci je jutros izmjereno 17 stepeni, a očekuje se dnevna od 40. U nekoliko stepeni razlike slična je situacija i u drugim gradovima, dok je u Trebinju u 7 časova izmjereno 24 stepena.

Sa rastom maksimalne temperature povećavaće se i minimalna koja će od sredine naredne sedmice dostići 20 stepeni. Uz vrućine posljednjih dana stvoriće se fenomen poznat kao tropske noći.