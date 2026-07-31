Logo

Pred nama opasan dan, temperatura će porasti za 20 stepeni

Autor:

ATV redakcija
31.07.2026 07:10

Komentari:

0
Пред нама опасан дан, температура ће порасти за 20 степени
Foto: ATV

Zbog temperatura koje bi mogle preći 40 stepeni stigla su upozorenja. Crveni meteoalarm aktivan je za više regija u Republici Srpskoj i FBiH, a ovakva situacija mogla bi se zadržati i čitavu narednu sedmicu.

Prema trenutnim prognozama, vrhunac se očekuje od utorka naredne sedmice i zadržaće se do kraja vikenda. Upozorenja zbog ekstremnih temperatura aktivna su od danas. Preko vikenda temperatura će ići do 41 stepen zbog čega se savjetuje izbjegavanje boravka na otvorenom.

"Preduzmite neophodne mjere predostrožnosti radi sopstvene bezbjednosti; očekuju se ekstremno visoke temperature. Zaštitite sebe i pomognite ugroženim osobama. Slijedite uputstva nadležnih organa. Očekujte moguće kvarove na infrastrukturi", upozorenje je meteoalarma.

Tokom narednih dana se očekuje drastičan rast dnevne temperature koji će iznositi više od 20 stepeni.

U Banjaluci je jutros izmjereno 17 stepeni, a očekuje se dnevna od 40. U nekoliko stepeni razlike slična je situacija i u drugim gradovima, dok je u Trebinju u 7 časova izmjereno 24 stepena.

Sa rastom maksimalne temperature povećavaće se i minimalna koja će od sredine naredne sedmice dostići 20 stepeni. Uz vrućine posljednjih dana stvoriće se fenomen poznat kao tropske noći.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Vremenska prognoza

toplotni talas

meteoalarm

Komentari (0)

Više iz rubrike

новчаник новац паре џеп

Društvo

Simbol rasta i novih prilika: Prema Feng šuiju ova boja novčanika privlači novac u 2026. godini

3 h

0
Црква је органски наставак оне исте заједнице (еклисије) која је рођена приликом Силаска Духа Светог, на дан Педесетнице, у Јерусалиму

Društvo

Obilježavamo dan Svetih mučenika Emilijana i Jakinta: Danas treba izgovoriti ovu molitvu!

3 h

0
Хороскоп

Društvo

Dnevni horoskop za posljednji dan jula

3 h

0

  • Najnovije

10

41

Podignuta vojska, na granici haos: Dvije su teorije za migrantski upad u enklavu

10

36

Izostanak pravde za srpske žrtve "Oluje" otvorio vrata neofašizmu u Hrvatskoj

10

23

Preminuo Vlatko Gilić

10

22

Španija procjenjuje da je 49.000 migranata prešlo u Seutu

10

21

Trifković: Žandarmerija će i u budućnosti biti oslonac MUP-u Republike Srpske

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima