Logo

Obilježavamo dan Svetih mučenika Emilijana i Jakinta: Danas treba izgovoriti ovu molitvu!

Autor:

ATV redakcija
31.07.2026 07:04

Komentari:

0
Црква је органски наставак оне исте заједнице (еклисије) која је рођена приликом Силаска Духа Светог, на дан Педесетнице, у Јерусалиму
Foto: pexels/Plato Terentev

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici danas slave Svete mučenike Emilijana i Jakinta.

U vrijeme Julijana Odstupnika a u Trakijskom gradu Dorostolu beše Emilijan mladić, sluga u gradonačalnika. Kada car Odstupnik poče ognjem i mačem da satire hrišćanstvo širom carstva rimskog, dođe carski izaslanik i u Dorostol, da ubije hrišćane.

No ne nađe ni jednog jedinog. Obradovan time on davaše gozbu veliku građanima dorostolskim, i naredi žrtvoprinošenje veliko idolima i veselje po svemu gradu, dan i noć. Te noći zađe Emilijan sveti po idolskim hramovima, tržištima i ulicama gradskim, i maljem polupa sve idole. Sutradan beše užas u gradu. Svi tražahu sokrušitelja bogova svojih. Uhvaćen bi jedan seljak, toga jutra videvši da prolazi pored hrama, Emilijan videvši da će nevin čovjek da strada reče u sebi: "Ako ja skrijem svoje djelo, onda kakva mi je korist od toga što učinih?

илу-црква-28072026

Društvo

Danas slavimo Ćirilovdan: Jedan običaj je obavezan za sreću, a evo šta svaka majka treba da uradi

Ne ću li se naći pred Bogom kao ubica nevina čoveka"? Prijavi se dakle, carskom izaslaniku i priznade sve. Ovaj razjaren upita Emilijana, ko ga nagovori da to učini? Odgovori mučenik Hristov: "Bog i duša moja zapovedi mi, da sokrušim one mrtve stubove, koje vi nazivate bogovima". Tada sudija naredi da ga šibaju, i poslije šibanja i drugih muka da ga u ognju sagore. Tako skonča svoj zemni život sv. Emilijan i preseli se u nebesni 18 jula 362. godine.

Sudbina svetog mučenik Jakinta

Ovaj sveti mučenik rodi se od pobožnih roditelja, Teoklita i Teonile, u vreme kada crkvom u gradu Amastridi, upravljaše episkop Iraklije. Ovaj svetitelj dobi ime Jakint od anđela Božjeg koji se javio. Kada mu bi tri godine on vaskrse umrlog mališana prizivanjem imena Hristova. Ukoliko sveti Jakint rastijaše telom, utoliko rastijaše duhovnim rastom vrline. I činjaše blaženi mnoga čudesa. Tako dostiže starost. Gledajući ideolopoklonike gdje se kao božanstvu klanjaju jednom šupljem brestu, on, podstaknut božanskom revnošću, ode i odseče to drvo. Zbog toga bi uhvaćen i odveden u grad Amastridu k upravitelju oblasti Kastrinsiju i ostalim starešinama grada. Tu ga najprije žestoko biše; zatim mu izbiše zube, pa ga onda vezaše konopcima i izvukoše izvan grada, i tu oštrim motkama tukoše. Poslije toga baciše ga u tamnicu, gdje on svetu dušu svoju predade u ruke Božje.

ognjena marija

Društvo

Šta znači ako je vrućina, a šta ako grmi na Ognjenu Mariju?

Priča se da se na njegovom grobu dešavalo sljedeće čudo: svake godine o prazniku svetog mučenika Jakinta, kada su se hrišćani skupljali na njegovom grobu i vršilo se bogosluženje, iz njegovog groba se dizao prah koji je episkop sabirao u jedan svešteni sasud, pa ga razdavao hrišćanima, koji su tim prahom liječili neduge duševne i telesne.

Molitva

"Mučenik Tvoj Gospode, Emilijan, u stradanju svome je primio nepropadljivi venac, od Tebe Boga našega, jer imajući pomoć Tvoju mučitelje pobedi, a razori i nemoćnu drskost demona: Njegovim molitvama spasi duše naše."

(kurir)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Crkva

svetac

Srpska pravoslavna crkva

vjera

molitva

Komentari (0)

Pročitajte više

Католички свештеник окренут леђима стоји у цркви и моли се.

Region

Skandal u Hrvatskoj: Pedofilija u katoličkoj crkvi, sveštenik razriješen

21 h

0
Огњена Марија светац светитељка СПЦ

Društvo

Danas je Ognjena Marija: Zašto se ne radi ni u kući ni u vrtu?

1 d

0
црква молитва литургија вјера пост

Društvo

Sutra je Ognjena Marija: Šta se smatra strašnim grijehom, naročito za žene?

1 d

0
Црква

Društvo

Slavimo Sveštenomučenika Antinogena: Na današnji dan obavezno izgovorite ovu molitvu

2 d

0

Više iz rubrike

Хороскоп

Društvo

Dnevni horoskop za posljednji dan jula

3 h

0
Казне су огромне: Послодавцима стигло упозорење

Društvo

Kazne su ogromne: Poslodavcima stiglo upozorenje

14 h

0
Колико цигарета се смије пренијети из БиХ у ЕУ: Казне су папрене

Društvo

Koliko cigareta se smije prenijeti iz BiH u EU: Kazne su paprene

14 h

0
Плата није најбитнија: Радници у БиХ би повишицу мијењали за нешто друго

Društvo

Plata nije najbitnija: Radnici u BiH bi povišicu mijenjali za nešto drugo

15 h

1

  • Najnovije

10

41

Podignuta vojska, na granici haos: Dvije su teorije za migrantski upad u enklavu

10

36

Izostanak pravde za srpske žrtve "Oluje" otvorio vrata neofašizmu u Hrvatskoj

10

23

Preminuo Vlatko Gilić

10

22

Španija procjenjuje da je 49.000 migranata prešlo u Seutu

10

21

Trifković: Žandarmerija će i u budućnosti biti oslonac MUP-u Republike Srpske

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima