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Požar u Tesliću stavljen pod kontrolu

Autor:

ATV redakcija
31.07.2026 07:15

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Пожар захватио складиште дрвних сортимената у кругу фирме "Елград" у Доњем Ранковићу код Теслића
Foto: Facebook / Grad Teslić

Požar u fabrici drvenih sortimenata "Elgrad" u Donjem Rankoviću kod Teslića je lokalizovan i stavljen pod kontrolu, rekao je Savo Bubić, starješina Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Teslić.

"Požar je lokalizovan stavljen je pod kontrolu, cijelu noć smo s borili sa vatreno stihijom", rekao je Savo Bubić, starješina Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Teslić.

Tokom jučerašnjeg dana u gašenju požara učestvovalo je 25 vatrogasnih vozila i preko 60 vatrogasac iz 11 vatrogasnih jedinica.

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"Šteta je ogromna, izgorio je dio trupaca i dio proizvoda i poluproizvoda. Uzrok je nama nepoznat", kaže Bubić.

Prema njegovim riječima za gašenje požara biće potrebna barem dva dana.

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Tagovi :

požar

Teslić

Vatrogasci

Savo Bubić

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