Požar u Tesliću stavljen pod kontrolu

Autor:ATV redakcija
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Požar u fabrici drvenih sortimenata "Elgrad" u Donjem Rankoviću kod Teslića je lokalizovan i stavljen pod kontrolu, rekao je Savo Bubić, starješina Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Teslić.
"Požar je lokalizovan stavljen je pod kontrolu, cijelu noć smo s borili sa vatreno stihijom", rekao je Savo Bubić, starješina Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Teslić.
Tokom jučerašnjeg dana u gašenju požara učestvovalo je 25 vatrogasnih vozila i preko 60 vatrogasac iz 11 vatrogasnih jedinica.
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"Šteta je ogromna, izgorio je dio trupaca i dio proizvoda i poluproizvoda. Uzrok je nama nepoznat", kaže Bubić.
Prema njegovim riječima za gašenje požara biće potrebna barem dva dana.
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