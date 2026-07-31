Požar u Tesliću stavljen pod kontrolu

Požar u fabrici drvenih sortimenata "Elgrad" u Donjem Rankoviću kod Teslića je lokalizovan i stavljen pod kontrolu, rekao je Savo Bubić, starješina Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Teslić.

"Požar je lokalizovan stavljen je pod kontrolu, cijelu noć smo s borili sa vatreno stihijom", rekao je Savo Bubić, starješina Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Teslić.

Tokom jučerašnjeg dana u gašenju požara učestvovalo je 25 vatrogasnih vozila i preko 60 vatrogasac iz 11 vatrogasnih jedinica.

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"Šteta je ogromna, izgorio je dio trupaca i dio proizvoda i poluproizvoda. Uzrok je nama nepoznat", kaže Bubić.

Prema njegovim riječima za gašenje požara biće potrebna barem dva dana.