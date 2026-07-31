Arakči: Evropa da ne ustupa Amerikancima baze za napade; Netanjahu se vratio u Izrael

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči upozorio je Kipar i Bugarsku da ne dozvole Sjedinjenim Američkim Državama korišćenje svojih vojnih baza za eventualne napade na Iran.

Istovremeno, premijer Izraela Benjamin Netanjahu vratio se u zemlju nakon posjete Vašingtonu, gdje se sastao sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom i drugim visokim zvaničnicima.

Američka vojska saopštila je da je izvela snažan talas napada na desetine ciljeva Revolucionarne garde u Iranu, pri čemu su, kako tvrdi, pogođeni komandni centri, raketni i bespilotni objekti, kao i pomorski kapaciteti.

Istovremeno, jordanska protivvazduhoplovna odbrana navela je da je presrela i oborila pet raketa lansiranih iz Irana.

Saudijska Arabija, takođe, navodi da su na istoku te zemlje jemenski Huti izveli napad u koordinaciji sa iračkim oružanim grupama i milicijama, prenosi Rojters.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je, u međuvremenu, izjavio da Izrael i Sjedinjene Američke Države dijele isti cilj kada je riječ o Iranu – da Teheran ne dođe u posjed nuklearnog oružja.

Netanjahu, koji je boravio u posjeti Vašingtonu, vratio se u Izrael, ističući da američki predsjednik Donald Tramp ima tri mogućnosti – postizanje diplomatskog sporazuma s Iranom, nastavak pritiska kroz sankcije i druge mjere ili vojnu akciju.

S druge strane, iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči upozorio je evropske države, prije svega Kipar i Bugarsku, da ne dozvole Sjedinjenim Američkim Državama korišćenje svojih vojnih baza za eventualne napade na Iran.

Za to vrijeme, turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan izjavio je da će njegova zemlja nastaviti da pruža podršku libanskim oružanim snagama i da je spremna da pomogne u obnovi juga Libana, dodajući da je Ankara voljna da doprinese unapređenju odnosa Bejruta i Damaska.

(RTS)