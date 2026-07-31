Logo

Arakči: Evropa da ne ustupa Amerikancima baze za napade; Netanjahu se vratio u Izrael

Autor:

ATV redakcija
31.07.2026 06:42

Komentari:

1
Иран заставе
Foto: Tanjug/AP Photo/Vahid Salemi

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči upozorio je Kipar i Bugarsku da ne dozvole Sjedinjenim Američkim Državama korišćenje svojih vojnih baza za eventualne napade na Iran.

Istovremeno, premijer Izraela Benjamin Netanjahu vratio se u zemlju nakon posjete Vašingtonu, gdje se sastao sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom i drugim visokim zvaničnicima.

Američka vojska saopštila je da je izvela snažan talas napada na desetine ciljeva Revolucionarne garde u Iranu, pri čemu su, kako tvrdi, pogođeni komandni centri, raketni i bespilotni objekti, kao i pomorski kapaciteti.

Istovremeno, jordanska protivvazduhoplovna odbrana navela je da je presrela i oborila pet raketa lansiranih iz Irana.

Saudijska Arabija, takođe, navodi da su na istoku te zemlje jemenski Huti izveli napad u koordinaciji sa iračkim oružanim grupama i milicijama, prenosi Rojters.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu je, u međuvremenu, izjavio da Izrael i Sjedinjene Američke Države dijele isti cilj kada je riječ o Iranu – da Teheran ne dođe u posjed nuklearnog oružja.

Netanjahu, koji je boravio u posjeti Vašingtonu, vratio se u Izrael, ističući da američki predsjednik Donald Tramp ima tri mogućnosti – postizanje diplomatskog sporazuma s Iranom, nastavak pritiska kroz sankcije i druge mjere ili vojnu akciju.

S druge strane, iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči upozorio je evropske države, prije svega Kipar i Bugarsku, da ne dozvole Sjedinjenim Američkim Državama korišćenje svojih vojnih baza za eventualne napade na Iran.

Za to vrijeme, turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan izjavio je da će njegova zemlja nastaviti da pruža podršku libanskim oružanim snagama i da je spremna da pomogne u obnovi juga Libana, dodajući da je Ankara voljna da doprinese unapređenju odnosa Bejruta i Damaska.

(RTS)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Iran

Izrael

Abas Arakči

Benjamin Netanjahu

Komentari (1)

Više iz rubrike

Балистичка ракета

Svijet

Ukrajina raketirana iz Sjeverne Koreje - tvrdi Zelenski

11 h

1
Ауди

Svijet

Naručena krađa audija vrijednog 130.000 evra, završio u Srbiji

11 h

0
Чекић, судница

Svijet

Pokradene žrtve se sažalile: Maloljetnici iz BiH uslovno osuđeni

11 h

0
Заставе Мађарске на згради.

Svijet

Mađarskoj prijeti kritična situacija kakva nije viđena u istoriji zemlje

11 h

0

  • Najnovije

10

41

Podignuta vojska, na granici haos: Dvije su teorije za migrantski upad u enklavu

10

36

Izostanak pravde za srpske žrtve "Oluje" otvorio vrata neofašizmu u Hrvatskoj

10

23

Preminuo Vlatko Gilić

10

22

Španija procjenjuje da je 49.000 migranata prešlo u Seutu

10

21

Trifković: Žandarmerija će i u budućnosti biti oslonac MUP-u Republike Srpske

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima