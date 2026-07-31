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Dva snažna zemljotresa pogodila Peru

Autor:

ATV redakcija
31.07.2026 07:12

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Два снажна земљотреса погодила Перу
Foto: Pixabay

Dva snažna zemljotresa pogodila su danas centralni Peru, izazivajući paniku među stanovništvom.

Oba potresa imala su magnitudu od 5,6 stepeni po Rihterovoj skali, kako je izvestio Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Epicentar se nalazio na dubini od 154 kilometara, što je doprinijelo intenzivnom osjećaju podrhtavanja tla. Očevici su prijavili da su se zgrade snažno tresle, ali srećom, za sada nema izviještaja o povređenima ili materijalnoj šteti.

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Stanovnike je iznenadila snaga zemljotresa, iako su ovakvi događaji relativno česti u seizmički aktivnom regionu.

Peru se često suočava sa seizmičkim aktivnostima, ali ovakvi potresi uvek izazovu zabrinutost zbog potencijalnih posljedica.

(telegraf)

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Zemljotres

Peru

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