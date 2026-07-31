Potpuni haos u FIFA: Infantina napustio najbliži savetnik

Predsjednik FIFA Đani Infantino predstavio je revolucionarni plan pomoću kog bi se obogatio, zajedno sa Donaldom Trampom i još plejadom drugih biznismena, međutim nije očekivao da će mu se to vratiti kao bumerang. Gotovo da nema organizacije koja je za sada podržala njegov predlog, a na sve to - napuštaju ga i najbliži saradnici.

Tako je viši savjetnik u FIFA Karlos Kordeiro, inače "desna ruka" Đanija Infantina, odlučio da podnese ostavku. Nezadovoljan je s onim u šta se pretvorila FIFA, što dovoljno govori o planu za "prodaju" Svjetskog prvenstva.

"Kao viši savjetnik predsednika FIFA, bivši bankar i doživotni ljubitelj fudbala, ne mogu mirno da posmatram dok FIFA razmatra prodaju udjela u Svjetskom prvenstvu. Da budem sasvim jasan: nisam učestvovao u izradi ovog prijedloga i nedvosmisleno mu se protivim. To je loš posao za sve članice FIFA, loš posao za fudbal i loš posao za dugoročnu budućnost ove igre...", poručio je Kordeiro koji se tako ogradio od Đanija Infantina.

Prije toga su nezadovoljstvo ovim projektom prije svega istakle članice UEFA, koje su odlučuje da bojkotuju turnire u organizaciji FIFA, a zatim su se pobunile i članice KONKAKAF i AFC. To je više od dve trećine svih članica FIFA.

Šta hoće Infantino?

Iako je FIFA izašla sa novim saopštenjem u kome objašnjava da "ne prodaje fudbal" i traži da se svaka nacija izrazi posebno, a ne da to bude stav konfederacija, jasno je šta je plan.

FIFA ima za cilj da kreira ćerku-kompaniju vrednu 20 milijardi milijardi proda više od 20 odsto novog preduzeća "FIFA Forward Enterprise" prikupljanjem 4,2 milijarde dolara od spoljnih investitora. Dakle, FIFA planira da izdvoji svoj komercijalni i biznis sektor (sponzorstva, TV prava, organizaciju takmičenja) u posebnu novu firmu, a u sve to upleten je i Tramp.

Tako bi privatnim investitorima (poput investicionih fondova ili privatnih kompanija) prodali akcije/udio u toj novoj komercijalnoj firmi kako bi odmah prikupila svež kapital u iznosu od oko 4,2 milijarde dolara.

Inače, dao je rok svim Savezima da se izjasne do 19. septembra. Svi koji prihvate dobiće 40 miliona dolara, a oni koji odbiju - 10.

(Mondo)