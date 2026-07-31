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Tužilaštvo i policija istražuju poslovanje Memorijalnog centra Srebrenica!

Autor:

ATV redakcija
31.07.2026 13:04

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Тужилаштво и полиција истражују пословање Меморијалног центра Сребреница!
Foto: Tanjug/AP/Armin Durgut

Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini i PU Zvornik pokrenuli su istragu u vezi sa navodnim malverzacijama u poslovanju Memorijalnog centra Srebrenica.

Kako saznaje ATV istraga je pokrenuta na osnovu prijave koja je tužilaštvu dostavljena prošle godine, a vode je inspektori za privredni kriminal.

Provjera navoda o nezakonitom trošenju novca

”Policijski službenici Sektora kriminalističke policije PU Zvornik postupaju po nalogu OJT Bijeljina. Na informativne razgovore pozvani su zaposlenici Memorijalnog centra u Srebrenici kako bi se provjerila njihova saznanja o navodno nezakonitom trošenju novca i određenim sumnjivim transakcijama”, kaže izvor ATV-a.

On kaže da se radi o redovnom predmetu u kojem se sprovode predistražne radnje.

”Tužilaštvu nije dostavljen nikakav izjveštaj o počinjenom krivičnom djelu, već se radi o provjeri navoda iz ranije podnesene prijave”, navodi izvor ATV-a.

Suljagić policiju i tužilaštvo označio kao neprijatelje

Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić na društvenoj mreži ”Iks” objavio je da je 26 nekadašnjih i sadašnjih saradnika Memorijalnog centra u Srebrenici dobilo poziv na saslušanje. U svojoj objavi Suljagić navodi da je Memorijalni centar iz godine u godinu dobijao pozitivno mišljenje revizora, te je policiju i tužilaštvo označio kao ”otvorene i brutalne neprijatelje”.

Sopštenjem se oglasio i Memorijalni centar Srebrenica koji je ”najoštrije osuđuje” to što su njihovi sadašnji ili bivši radnici pozvani na saslušanje u PU Zvornik i OJT Bijeljina. Navode da će iskoristiti sva raspoloživa pravna sredstva kako bi zaštitili svoje zaposlenike.

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Srebrenica

Memorijalni centar Potočari

istraga

Privredni kriminal

poslovanje

PU Zvornik

OJT Bijeljina

saslušanje

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