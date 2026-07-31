Tužilaštvo i policija istražuju poslovanje Memorijalnog centra Srebrenica!

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini i PU Zvornik pokrenuli su istragu u vezi sa navodnim malverzacijama u poslovanju Memorijalnog centra Srebrenica.
Kako saznaje ATV istraga je pokrenuta na osnovu prijave koja je tužilaštvu dostavljena prošle godine, a vode je inspektori za privredni kriminal.
”Policijski službenici Sektora kriminalističke policije PU Zvornik postupaju po nalogu OJT Bijeljina. Na informativne razgovore pozvani su zaposlenici Memorijalnog centra u Srebrenici kako bi se provjerila njihova saznanja o navodno nezakonitom trošenju novca i određenim sumnjivim transakcijama”, kaže izvor ATV-a.
On kaže da se radi o redovnom predmetu u kojem se sprovode predistražne radnje.
”Tužilaštvu nije dostavljen nikakav izjveštaj o počinjenom krivičnom djelu, već se radi o provjeri navoda iz ranije podnesene prijave”, navodi izvor ATV-a.
Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić na društvenoj mreži ”Iks” objavio je da je 26 nekadašnjih i sadašnjih saradnika Memorijalnog centra u Srebrenici dobilo poziv na saslušanje. U svojoj objavi Suljagić navodi da je Memorijalni centar iz godine u godinu dobijao pozitivno mišljenje revizora, te je policiju i tužilaštvo označio kao ”otvorene i brutalne neprijatelje”.
Sopštenjem se oglasio i Memorijalni centar Srebrenica koji je ”najoštrije osuđuje” to što su njihovi sadašnji ili bivši radnici pozvani na saslušanje u PU Zvornik i OJT Bijeljina. Navode da će iskoristiti sva raspoloživa pravna sredstva kako bi zaštitili svoje zaposlenike.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
BiH
19 h0
BiH
21 h0
BiH
21 h0
BiH
22 h0
Najnovije
14
16
14
14
14
08
14
07
14
01
Trenutno na programu