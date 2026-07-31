Logo

Pozivom na 1414 pomozimo desetogodišnjem Alekseju Koziću

Autor:

ATV redakcija
31.07.2026 13:06

Komentari:

0
УГ "Срце на длану" Бањалука
Foto: UG "Srce na dlanu" Banja Luka

Desetogodišnji Aleksej Kozić, kojem je dijagnostikovana aplastična anemija, uspješno je prošao transplantaciju koštane srži, ali je pred njim dug i zahtjevan period oporavka.

Kako bi se pomoglo njegovoj porodici u ovom teškom periodu, aktiviran je humanitarni broj 1414.

Pozivom se donira jedna KM, a broj će biti aktivan od 1. do 31. avgusta 2026. godine.

Organizatori akcije pozvali su sve ljude dobrog srca da podrže Alekseja i budu dio njegove pobjede.

Алексеј Козић помоћ
Aleksej Kozić pomoć

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

UG Srce na dlanu

humanitarna pomoć

Aleksej Kozić

humanitarni broj 1414

Komentari (0)

Više iz rubrike

Паркинг на Прокошком језеру кошта 15 КМ, улаз три

Društvo

Parking na Prokoškom jezeru košta 15 KM, ulaz tri

2 h

0
Гојазност или колоквијално дебљина, дебелост, је хронична болест (болесно стање), која се испољава прекомерним накупљањем масти у организму и повећањем телесне масе.

Društvo

Mladi u Evropi u sve lošijoj fizičkoj kondiciji

2 h

0
Бањалука: Због обијесне вожње ухапшено пет возача, чекају их папрене казне!

Društvo

Banjaluka: Zbog obijesne vožnje uhapšeno pet vozača, čekaju ih paprene kazne!

3 h

0
киша невријеме лоше вријеме падавине

Društvo

Meteorolog otkriva kada nas očekuje osvježenje

3 h

0

  • Najnovije

14

35

Nova strategija za kontrolu visokog pritiska

14

16

Predložen pritvor Đini i Jovanićevoj, osumnjičenima da su ženu i dijete držali zatočene u stanu

14

14

Dodik: Elfeta Veseli trebalo bi da je na nekom drugom svijetu, a ne da šeta po Ilidži

14

08

Šakal izujedao djevojčicu (4)

14

07

Prijavio krađu 27.000 KM, na kraju on postao predmet istrage

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima