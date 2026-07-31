Pozivom na 1414 pomozimo desetogodišnjem Alekseju Koziću

Desetogodišnji Aleksej Kozić, kojem je dijagnostikovana aplastična anemija, uspješno je prošao transplantaciju koštane srži, ali je pred njim dug i zahtjevan period oporavka.

Kako bi se pomoglo njegovoj porodici u ovom teškom periodu, aktiviran je humanitarni broj 1414.

Pozivom se donira jedna KM, a broj će biti aktivan od 1. do 31. avgusta 2026. godine.

Organizatori akcije pozvali su sve ljude dobrog srca da podrže Alekseja i budu dio njegove pobjede.