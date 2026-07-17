Konjica Žandarmerije prošetala gradom i oduševila Banjalučane

Patrola konjice Žandarmerije Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske prošetala je danas centrom Banjaluke i privukla pažnju brojnih građana.

Mnogi su zastali da ih fotografišu, a najmlađi su bili posebno oduševljeni, saopštio je MUP na društvenoj mreži "Instagram".

Konji i njihovi konjanici unijeli su posebnu atmosferu u gradske ulice, spajajući tradiciju, profesionalizam i prisustvo policije na prepoznatljiv način, prenosi Srna.