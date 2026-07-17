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Konjica Žandarmerije prošetala gradom i oduševila Banjalučane

Autor:

ATV redakcija
17.07.2026 11:09

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Коњица МУП-а
Foto: MUP RS/Instagram

Patrola konjice Žandarmerije Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske prošetala je danas centrom Banjaluke i privukla pažnju brojnih građana.

Mnogi su zastali da ih fotografišu, a najmlađi su bili posebno oduševljeni, saopštio je MUP na društvenoj mreži "Instagram".

Konji i njihovi konjanici unijeli su posebnu atmosferu u gradske ulice, spajajući tradiciju, profesionalizam i prisustvo policije na prepoznatljiv način, prenosi Srna.

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Tagovi :

konjica Žandarmerije

MUP Republike Srpske

Banjaluka

Palata Republike Srpske

građani

Policija

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