Konjica Žandarmerije prošetala gradom i oduševila Banjalučane

Autor:ATV redakcija
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Patrola konjice Žandarmerije Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske prošetala je danas centrom Banjaluke i privukla pažnju brojnih građana.
Mnogi su zastali da ih fotografišu, a najmlađi su bili posebno oduševljeni, saopštio je MUP na društvenoj mreži "Instagram".
Konji i njihovi konjanici unijeli su posebnu atmosferu u gradske ulice, spajajući tradiciju, profesionalizam i prisustvo policije na prepoznatljiv način, prenosi Srna.
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