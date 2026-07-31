Selak: Modernizacija KPZ Foča – Snažne institucije za sigurnu Republiku Srpsku

Rekonstrukcija je obuhvatila novu fasadu, zamjenu stolarije, parterno uređenje kompleksa, nabavku novog kancelarijskog namještaja i opreme za KPZ-a, čime su značajno unaprijeđeni uslovi rada i bezbjednost.

„Kada država ulaže u institucije, ona gradi povjerenje, sigurnost i autoritet. Republika Srpska ne pristaje na zapuštene institucije, već sistematski jača svoj pravosudni i bezbjednosni sistem“, poručio je ministar Selak.

On je istakao da su u ovoj godini dva puta povećane plate zaposlenima u institucijama iz nadležnosti Ministarstva pravde, ukupno za više od 10 odsto, te najavio da se u narednih mjesec dana ide u novo povećanje plata do pet odsto kroz izmjene Kolektivnog ugovora za zaposlene u kazneno-popravnim ustanovama i Sudskoj policiji, radi usklađivanja sa platama zaposlenih u pravosuđu.

Ministar Selak je podsjetio da su, na njegovu inicijativu, policajci u kazneno-popravnim ustanovama već ostvarili pravo na penzionisanje po petogodišnjem prosjeku plata, te naglasio da će Ministarstvo tražiti pravna rješenja i modalitete da se to pravo omogući i ostalim zaposlenima.

„Naš cilj je da obezbijedimo bolje uslove rada, dodatno ojačamo bezbjednost u kazneno-popravnim ustanovama i podmladimo službu. Zato ćemo uskoro raspisati konkurs za prijem 15 mladih policajaca u Kazneno-popravni zavod Foča“, najavio je ministar Selak. Direktor Kazneno-popravnog zavoda Foča Bojan Kostić rekao je da je upravna zgrada dobila ljepši izgled, povećana je njena toplotna efikasnost, unapređeni su uslovi rada za sve zaposlene, kao i da je sveukupna bezbjednost ustanove podignuta na viši novi ali i da u narednom periodu slijedi nastavak radova unutar kruga Zavoda.