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Košarkaši Igokee igraju na VTB Superkupu u Moskvi

Autor:

ATV redakcija
05.08.2026 14:40

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Кошаркаши Игокее играју на ВТБ Суперкупу у Москви
Foto: ATV

KK Igokee nastavlja uspješnu saradnju sa VTB ligom i naredne sezone, a potvrda odličnih odnosa sa rukovodstvom VTB lige stiže iz Moskve.

Tim trenera Nenada Stefanovića dobio je poziv za nastup na Superkupu VTB lige koji će se u od 17. do 20. septembra odigrati u Moskvi.

KK Igokea sa velikim zadovoljstvom je prihvatio poziv da zaigra na turniru Superkupa VTB lige na kojem će još da nastupe CSKA, Zenit, Lokomotiva Kuban, UNIKS i Anadolu Efes.

Poznat je raspored odigravanja utakmica, pa će tako košarkaški Igokee, prvog dana odmjeriti snage sa ekipom moskovskog CSKA.

Dva dana kasnije, 19. septembra, Igokea izlazi na megdan Lokomotivi Kuban, a posljednjeg takmičarskog dana na programu su utakmice za plasman.

„Veliko nam je zadovoljstvo što nas je rukovodstvo VTV Lige pozvalo da nastupimo na turniru Superkupa i radujemo se odlasku u Moskvu. Dokaz je to odlične saradnje koju imamo sa čelnim ljudima VTB lige, a koja je sada podignuta na još jedan viši nivo. Prošle sezone smo, tokom nastupa u „Vinlajn Basket kupu“, naišli na jedan bratski doček u Rusiji i zaista smo svi bili puni utisaka na račun gostoprimstva i odnosa prema našem klubu i narodu. Raduje me što ćemo na Superkupu odmjeriti snage sa kvalitetnim ekipama, a posebno me raduje što ćemo još više da učvrstimo naše prijateljske veze.“ rekao je Vuk Radivojević, izvršni direktor KK Igokea.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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KK Igokea

Moskva

Laktaši

košarka

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