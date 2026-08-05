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Šobot demantovao tvrdnje o nedostatku posteljine na pedijatriji

Autor:

ATV redakcija
05.08.2026 15:05

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генерални директор УКЦ-а Српске Никола Шобиот
Foto: ATV

Vršilac dužnosti generalnog direktora Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Nikola Šobot izjavio je da nisu tačne tvrdnje o nedostatku posteljine na pedijatriji u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

"Zloupotreba djece za političke poene je nedopustiva. Navodi na društvenim mrežama ne mogu biti osnov za ovako ozbiljne tvrdnje. UKC je u potpunosti opremljen, posebno Klinika za dječije bolesti. Cijeli slučaj je iskorišten za političke svrhe. Korištenje djece za političke ciljeve i prikupljanje jeftinih političkih poena služi na čast onima koji su se na to odlučili. Riječ je o neozbiljnim i neprovjerenim informacijama", poručio je Šobot.

Podsjećamo, iz UKC-a Republike Srpske ranije su saopštili da su netačne tvrdnje sa društvenih mreža da u Klinici za dječije bolesti nedostaje posteljina, ističući da ustanova raspolaže dovoljnim količinama i da nema potrebe za bilo kakvom donatorskom akcijom.

Naveli su da se nabavka posteljine odvija kontinuirano, a da godišnji ugovor obuhvata oko 3.000 kompleta, što obezbjeđuje nesmetan rad svih organizacionih jedinica UKC-a.

(RTRS)

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Tagovi :

UKC Republike Srpske

pedijatrija

Nikola Šobot

demanti

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