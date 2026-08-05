Karan: Prebilovci - simbol je srpskog stradanja

Hercegovačko selo Prebilovci simbol je srpskog stradanja, ali i opomene da se istorija uvijek ponavlja ako dozvolimo da žrtve budu zaboravljene, istakao je predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.

"Zato danas ne govorimo samo o uspomeni na jedno selo, već i o istini koja obavezuje svakog čovjeka da se pokloni prebilovačkim mučenicima i da nikada ne dozvoli da ih prekrije zaborav", izjavio je Karan za Srnu, povodom obilježavanja 85 godina od ustaškog zločina nad srpskim narodom u Prebilovcima.

On je podsjetio da su u avgustu 1941. godine ustaški zločinci pokušali da izbrišu cijeli jedan narod u Hercegovini.

"Majke su u smrt odlazile držeći svoju djecu za ruke, djecu koja su ubijena prije nego što su stigla da upoznaju život. Cilj ustaških izopačenih monstruma bio je da se ugasi sjećanje, porodica, korijen i budućnost srpskog naroda. Kada govorimo o Prebilovcima, ne govorimo samo o brojevima, ma koliko oni bili strašni. Iza svakog imena ostala je prazna kuća, ugašena svijeća, nasilno prekinut roditeljski zagrljaj i dječiji osmijeh koji nije stigao da odraste. To je bol koja pripada ne samo potomcima stradalih, već cijelom našem narodu", naglasio je Karan.

On je istakao da posebno boli što ni poslije rata žrtve nisu dobile mir koji zaslužuju, jer je istina o Prebilovcima decenijama bila prikrivana.

"Jame, u koje su bacani nedužni Prebilovčani, zabetonirane su, kao da se betonom može sakriti istina i sjećanje. Kada su kosti mučenika konačno izvađene iz tih hercegovačkih jama i dostojno sahranjene 1991. godine, ni tada nisu imale mira. Već naredne godine minirana je spomen-kosturnica, u još jednom pokušaju da se uništi uspomena na njihovo stradanje. Ali Prebilovci su preživjeli i taj pokušaj, jer se istina ne može minirati, niti se pamćenje može zatrpati", rekao je Karan.

Dok god izgovaramo ime Prebilovaca, dok god odajemo pomen stradalima, kaže Karan, zločinci nisu i neće uspjeti u namjeri da izbrišu jedan narod i njegovu istoriju.

"Sjećanje nije osveta, već naš dug prema onima koji nisu imali priliku da ostare, da podignu djecu, da dočekaju unuke i žive život dostojan čovjeka. To je dug prema istini i prema budućnosti, jer narod koji zaboravi svoje žrtve rizikuje da mu se istorija ponovi. Prebilovci će nas uvijek podsjećati da su mir, sloboda i ljudsko dostojanstvo najveće vrijednosti koje moramo čuvati", istakao je predsjednik Srpske.

Neka je vječna slava i duboko poštovanje nevinim prebilovačkim žrtvama koje nas, naglasio je Karan, i danas svojim stradanjem opominju da je pamćenje naša najveća obaveza, prenosi Srna.