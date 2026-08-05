Iran preuzima kontrolu nad Ormuskim moreuzom? Tramp tvrdi da je dogovor blizu

Predloženi sporazum između Irana i Omana omogućio bi Teheranu kontrolu nad brodovima koji kroz Ormuski moreuz ulaze u Persijski zaliv, rekli su za Rojters visoki iranski izvor i dvojica regionalnih zvaničnika. To bi predstavljalo jedan od najvećih ustupaka Iranu do sada.

Iako taj prijedlog ukazuje na približavanje iranskim zahtjevima, izvori su odbacili tvrdnje američkog predsjednika Donalda Trampa da je sporazum o ponovnom otvaranju moreuza pred zaključenjem, navodeći da tek treba usaglasiti važne detalje.

„Ustupak je već napravljen kada je riječ o određenom obliku kontrole nad Ormuskim moreuzom“, rekao je za Rojters jedan od regionalnih izvora.

Drugi regionalni izvor naveo je da tek treba utvrditi šta bi tačno podrazumijevala „kontrola“. Pregovarači iz zemalja Zaliva insistiraju da regionalne države nadziru preglede brodova i da eventualno plaćanje naknada bude dobrovoljno.

Visoki iranski izvor rekao je da tekst sporazuma koji je već na stolu predviđa da Iran kontroliše brodove koji kroz moreuz plove prema Persijskom zalivu. Jedna od glavnih spornih tačaka jeste uloga koju bi Iran imao u kontroli brodova koji se kreću u suprotnom smjeru.

Iz Vašingtona nije odmah stigao odgovor na informacije o predloženom sporazumu.

Američki zvaničnici više puta su isticali da nikada neće prihvatiti aranžman kojim bi Iranu bilo omogućeno da kontroliše pristup najvažnijoj svjetskoj trgovačkoj ruti za snabdijevanje energentima. Međutim, Tramp i visoki zvaničnici njegove administracije posljednjih dana tvrde da je blizu sporazum kojim bi bio okončan rat koji je pokrenuo u februaru, a kojem se, prema anketama, protivi većina američkih birača.

Cijene nafte porasle nakon napada u Crvenom moru

Cijene nafte blago su porasle u srijedu nakon što je jemenski pokret Huti, koji ima podršku Irana, saopštio da je otvorio vatru na tanker koji plovi pod zastavom Saudijske Arabije u Crvenom moru. To je posljednji u nizu napada na brodove na Bliskom istoku koji su poremetili globalno snabdijevanje energentima.

Ipak, svjetske cijene sirove nafte i dalje su blizu najnižeg nivoa od početka jula, nakon što su tokom prethodna dva dana naglo pale. Tramp je otkazao nove napade na Iran, pozivajući se na nove pregovore za koje je rekao da bi mogli okončati sukob.

Iako Teheran i Vašington ne vode direktne pregovore, Iran pregovara sa Omanom, koji kontroliše suprotnu obalu moreuza. Iran je prošle sedmice odbacio raniji omanski prijedlog, ocijenivši da mu daje premalo uticaja.

Tramp: Pregovori dobro napreduju

Tramp je tokom noći za Foks njuz (Fox News) rekao da pregovori „dobro napreduju“ i da su u utorak trajali cijeli dan.

„Ormuski moreuz biće vrlo brzo otvoren“, rekao je Tramp i dodao: „Ukoliko ponovo odustanu, biće veoma žestoko napadnuti.“

Tramp je tokom vikenda naveo pregovore kao razlog za odluku da otkaže planirane „masovne napade“ na Iran, što je obrazac koji je više puta ponavljao tokom rata.

Visoki iranski izvor umanjio je značaj tvrdnji da bi sporazum mogao biti brzo zaključen, napominjući da se iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči nalazi na odmoru.

„Pregovori se nastavljaju, ali je prerano reći da je sporazum sa Omanom zaključen“, rekao je visoki iranski izvor.

Drugi iranski izvor naveo je da se „đavo krije u detaljima“.

„Samo jedna Trampova objava mogla bi dovesti do propasti cijelog sporazuma“, rekao je on.

Sporazum kojim bi Iran dobio bilo kakav oblik kontrole nad pristupom moreuzu značio bi da je rat koji su pokrenuli Sjedinjene Američke Države i Izrael doveo do velikog pomjeranja odnosa snaga u regionu u korist Teherana. Prije rata moreuz je bio slobodno otvoren za sve brodove, bez naplate naknada.

Tramp je na početku tvrdio da će „Operacija Epski bijes“ (Operation Epic Fury) biti okončana „bezuslovnom predajom“ Irana, uz njegovo odobrenje izbora iranskog lidera. Međutim, sada je pod pritiskom da pronađe izlaz iz rata kojem se američki birači, prema anketama, protive u odnosu dva prema jedan.

Prema riječima visokog iranskog zvaničnika, Iran traži naknadu u iznosu od pet do sedam odsto vrijednosti tereta na brodovima koji koriste moreuz. Oman pregovara o nižoj naknadi od oko tri odsto, dok Vašington zahtijeva da naknade uopšte ne bude.

Formalno dobrovoljno plaćanje naknada moglo bi predstavljati izlaz iz zastoja. Ipak, prećutna prijetnja od iranskih napada mogla bi značiti da se brodari neće usuditi da prolaze moreuzom bez plaćanja.

Višemjesečni vojni napori SAD, uključujući dvosedmičnu kampanju napada u julu, nisu uspjeli da oslabe iransku kontrolu nad moreuzom. Američki komandanti upozorili su Trampa u julu da su zalihe pojedinih vrsta municije pri kraju. Rojters je u utorak objavio da je američka vojska potrošila gotovo sve zalihe preciznih raketa dugog dometa.

Na povremene američke vojne eskalacije Iran i njegovi saveznici odgovarali su sve snažnije. Među njima su i Huti, koji kontrolišu veliki dio Jemena, kao i drugo važno strateško usko grlo za regionalnu plovidbu na ulazu u Crveno more.

Huti su u srijedu saopštili da su ponovo pogodili saudijski tanker u Crvenom moru. Naveli su da je napad dio blokade izvoza saudijske nafte glavnom rutom koja se koristi kao alternativa Ormuskom moreuzu.

Indijski zvaničnici saopštili su da je u utorak projektil potopio brod koji je plovio pod zastavom Indije u blizini Jemena. Svih 14 članova posade, od kojih su 13 državljani Indije, spaseno je.

Suparnici Huta u borbi za kontrolu nad Jemenom, vlada sa sjedištem na jugu zemlje, optužili su Hute za taj napad.