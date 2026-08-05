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Srbin koji je umalo ispao iz aviona tuži tri kompanije

Autor:

ATV redakcija
05.08.2026 13:17

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Авион
Foto: pexels/Miguel Armas

Slučaj koji je privukao veliku pažnju javnosti, u kojem je državljanin Srbije umalo ispao iz aviona kompanije Rajaner, još je daleko od sudskog epiloga.

Sudski postupak nije ni započeo, dok krivična i interna istraga još traju. S obzirom na ozbiljne posljedice koje je incident ostavio na Ljubišu Karovića, ali i na ostale putnike leta iz Soluna za Memingen, kao i na činjenicu da je reč o izuzetno rijetkom događaju u savremenom komercijalnom vazduhoplovstvu, za sada nije poznato kada bi cijeli postupak mogao da bude završen.

Izvjesno je da će Karović podneti tužbe protiv tri kompanije-Rajanera, Boinga i Dženeral elektrika. Riječ je o američkoj kompaniji koja razvija i proizvodi avionske motore i napredne tehnologije za civilne i vojne letelice i koja već decenijama važi za jednog od vodećih svjetskih proizvođača avionskih motora i partnera brojnih avio-kompanija i proizvođača aviona.

Kako saznaje Telegraf.rs, Ljubiša Karović i njegov pravni tim, koji predvodi grčki advokat Vasilis Cijaras, angažovali su i američku advokatsku kancelariju specijalizovanu za slučajeve avionskih nesreća. Budući da će tužba obuhvatiti dvije američke kompanije, postupci protiv Boinga i Dženeral elektrika vodiće se u Sjedinjenim Američkim Državama. Za sada nije poznato da li će se spor protiv Rajanera voditi pred sudovima u Grčkoj ili u SAD.

To znači da Karovića najvjerovatnije očekuje višegodišnja pravna borba za naknadu štete zbog fizičkih i psihičkih posljedica koje je pretrpio.

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Prema saznanjima pomenutog portala, njegovo zdravstveno stanje se postepeno poboljšava. Povrede na rukama i ramenima gotovo su u potpunosti zarasle, ali bolovi u vratu i dalje traju, dok psihičke posljedice svega što je doživio ostaju veoma izražene.

Podsjetimo, Ljubiša Karović je 10. jula, zajedno sa suprugom Svetlanom Maksimović, putovao ka Minhenu, gdje su planirali da prisustvuju proslavi rođendana. Ukrcali su se na let kompanije Rajaner iz Soluna za Memingen, a nedugo nakon poletanja otpao je dio motora, koji je razbio prozor pored sjedišta na kojem je sjedio Karović.

Zbog nagle dekompresije, Ljubiša je zamalo ispao iz aviona – glava, ramena i ruke našli su se van letelice kroz razbijeni otvor. Od tragedije su ga spasli sigurnosni pojas, koji je bio pravilno vezan oko struka, kao i ostali putnici, koji su ga držali za noge dok avion nije prinudno sletio.

Po slijetanju je hitno prebačen u bolnicu u Solunu, gdje mu je ukazana medicinska pomoć.

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Državljanin Srbije

tužba

avion

nezgoda

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