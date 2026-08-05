Velike razlike u cijenama: Koliko košta kugla sladoleda na Jadranu?

Ljetna sezona na Jadranu donosi velike razlike u cijenama, a to se najbolje vidi na jednom od najpopularnijih osvježenja, kugli sladoleda.

Ovisno o destinaciji, za jednu kuglu potrebno je izdvojiti od 1,5 do čak pet evra, odnosno od oko 3 do gotovo 10 konvertibilnih maraka.

Na slovenačkom primorju, u Portorožu i Piranu, cijena kugle sladoleda uglavnom se kreće između 2,5 i 3,5 evra (oko 4,90 do 6,85 KM). U ponudi dominiraju kremasti sladoledi pripremljeni prema tradicionalnim i italijanskim recepturama.

Najveće razlike zabilježene su na hrvatskoj obali. U manjim mjestima u Istri kugla sladoleda košta između 2,5 i 3 eura (oko 4,90 do 5,90 KM), dok se u najposjećenijim turističkim destinacijama, poput Splita i Dubrovnika, cijene kreću od 3,5 do čak 5 eura (oko 6,85 do 9,80 KM).

Najskuplji su zanatski gelato sladoledi i specijalni okusi poput smokve s rikotom, lavande ili maslinovog ulja.

Na crnogorskom primorju cijene su nešto povoljnije. U Ulcinju i Baru kugla sladoleda košta između 1,5 i 2 evra (oko 3 do 3,90 KM), dok se u manjim mjestima, poput Baošića i Meljina, uglavnom prodaje za oko 2 eura (3,90 KM).

U Budvi, Tivtu i Kotoru cijene su više i kreću se od 2,5 do 4 eVra, odnosno približno od 4,90 do 7,80 KM.

Poređenje pokazuje da je sladoled najpovoljniji u južnom dijelu crnogorskog primorja, dok će posjetioci najpoznatijih hrvatskih turističkih centara za isto osvježenje izdvojiti znatno više.

Razlike u cijenama nisu izražene samo između država već i između gradova unutar iste zemlje, pa izbor destinacije može imati značajan uticaj na ukupne troškove ljetovanja, piše Telegraf Biznis.