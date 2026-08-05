Još jedan izgubljen život na putu: Sletio sa puta i poginuo

Šezdesetogodišnji muškarac iz Banovića poginuo je jutros u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u mjestu Tulovići, na regionalnom putu R-471a.

Nesreća se dogodila oko 6.30 kada je putničko motorno vozilo, iz za sada neutvrđenih razloga, sletjelo sa kolovoza.

Vozač je usljed zadobijenih povreda preminuo na mjestu nesreće.

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O događaju je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, dok su uviđaj i druge potrebne mjere preduzeli policijski službenici Policijske uprave Banovići, piše "Avaz".