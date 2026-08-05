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Državljanin BiH pokušao u Hrvatsku unijeti hrpu para pa žestoko kažnjen

Autor:

ATV redakcija
05.08.2026 13:20

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Пронађени новац на граници
Foto: Carina Hrvatske

Carinski službenici Hrvatske pronašli su 36.745 evra, 600 švajcarskih franaka i 1.000 američkih dolara.

Državljanin Bosne i Hercegovine, koji je u putničkom automobilu austrijskih registarskih oznaka ulazio u carinsko područje Evropske unije, nije Carinskoj upravi odnosno graničnoj policiji prijavio unos pomenutog iznosa.

Gotovina je pronađena u njegovom ličnom prtljagu, raspoređena u više koverti te u novčaniku.

"Zbog počinjenja prekršaja iz članka 41. Zakona o deviznom poslovanju izdan mu je prekršajni nalog i izrečena novčana kazna u iznosu od 11.490 evra", navodi se u saopštenju.

Iz Carine podsjećaju da svaka fizička osoba koja ulazi u Evropsku uniju ili izlazi iz nje dužna je prijaviti gotovinu u vrijednosti od 10.000 evra ili više, odnosno protivvrijednost tog iznosa u drugim valutama. Prijava se podnosi Carinskoj upravi odnosno graničnoj policiji pisanim ili elektronskim putem, na propisanom obrascu za prijavu gotovine.

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carina

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