Državljanin BiH pokušao u Hrvatsku unijeti hrpu para pa žestoko kažnjen

Državljanin Bosne i Hercegovine, koji je u putničkom automobilu austrijskih registarskih oznaka ulazio u carinsko područje Evropske unije, nije Carinskoj upravi odnosno graničnoj policiji prijavio unos pomenutog iznosa.

Gotovina je pronađena u njegovom ličnom prtljagu, raspoređena u više koverti te u novčaniku.

"Zbog počinjenja prekršaja iz članka 41. Zakona o deviznom poslovanju izdan mu je prekršajni nalog i izrečena novčana kazna u iznosu od 11.490 evra", navodi se u saopštenju.

Iz Carine podsjećaju da svaka fizička osoba koja ulazi u Evropsku uniju ili izlazi iz nje dužna je prijaviti gotovinu u vrijednosti od 10.000 evra ili više, odnosno protivvrijednost tog iznosa u drugim valutama. Prijava se podnosi Carinskoj upravi odnosno graničnoj policiji pisanim ili elektronskim putem, na propisanom obrascu za prijavu gotovine.