Užas u Laktašima, pronađeno ugljenisano tijelo žene

Tijelo žene R.S. (74) iz Laktaša pronađeno je juče u dvorištu njene porodične kuće u Laktašima i u toku je rad na utvrđivanju okolnosti pod kojima je stradala.

Kako saznaje ATV tijelo je pronađeno djelimično ugljenisano, usljed požara, ali još nije poznato da li u cijelom slučaju ima elemenata krivičnog djela.

”Na području Laktaša juče je oko 22 časa u dvorištu porodične kuće pronađeno beživotno tijelo R.S, rođena 1952. godine”, saopštilo je Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci.

Kako navode uviđaj na licu mjesta obavio je dežurni tužilac OJT Banjaluka i policijski službenici PS Laktaši.

”Radi utvrđivanja tačnog vremena i uzroka smrti tužilac je naložio da se izvrši obdukcija beživotnog tijela koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske, a naloženo je i preduzimanje mjera i radnji radi utvrđivanja svih okolnosti događaja”, navode u tužilaštvu.