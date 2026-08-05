Istakao zastavu sa ljiljanima, policija ga odmah kaznila

Prijedorska policija sankcionisali su lice iz novog Grada koje je istaklo bijelu zastavu sa plavim grbom i ljiljanima.

Policijski službenici Policijske uprave Prijedor postupili su po prijavi građana da je na putničkom motornom vozilu koje se kreće na području grada Prijedora istaknuta bijela zastava sa plavim grbom i ljiljanima i identifikovali lice A.M. iz Novog Grada koje je upravljalo vozilom, saopšteno je iz PU Prijedor.

Licu je uručen prekršajni nalog i sankcionisan je za počinjeni prekršaj po članu 7. Zakona o javnom redu i miru, a zastava je oduzeta.