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Istakao zastavu sa ljiljanima, policija ga odmah kaznila

Autor:

ATV redakcija
05.08.2026 09:11

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2
Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Prijedorska policija sankcionisali su lice iz novog Grada koje je istaklo bijelu zastavu sa plavim grbom i ljiljanima.

Policijski službenici Policijske uprave Prijedor postupili su po prijavi građana da je na putničkom motornom vozilu koje se kreće na području grada Prijedora istaknuta bijela zastava sa plavim grbom i ljiljanima i identifikovali lice A.M. iz Novog Grada koje je upravljalo vozilom, saopšteno je iz PU Prijedor.

Licu je uručen prekršajni nalog i sankcionisan je za počinjeni prekršaj po članu 7. Zakona o javnom redu i miru, a zastava je oduzeta.

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zastava sa ljiljanima

Policija

PU Prijedor

vozač

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